4児の父・織田信成、2日分の弁当公開「変わり映えの無さ」とセルフツッコミ「親近感湧く」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日分の手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父フィギュアスケーター「どっちも彩りが綺麗」手作り弁当2種
織田は「今日ハンバーグ弁当 昨日てりやき弁当」と添え、2日分の弁当の写真を投稿。どちらの弁当箱にも、刻み昆布をのせたご飯、ひじきの煮物、葉物野菜とハムの和え物、卵焼き、ミニトマトなどが同じような位置に詰められており「変わり映えの無さ」とツッコミを入れつつも、それぞれ焼き色のついたハンバーグと照り焼きチキンをメインのおかずとしたボリューム満点の弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「共感しかない」「親近感湧く」「健康的で美味しそう」「どっちも彩りが綺麗でバランス良い」「料理上手で尊敬する」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父フィギュアスケーター「どっちも彩りが綺麗」手作り弁当2種
◆織田信成、2日分の手作り弁当披露
織田は「今日ハンバーグ弁当 昨日てりやき弁当」と添え、2日分の弁当の写真を投稿。どちらの弁当箱にも、刻み昆布をのせたご飯、ひじきの煮物、葉物野菜とハムの和え物、卵焼き、ミニトマトなどが同じような位置に詰められており「変わり映えの無さ」とツッコミを入れつつも、それぞれ焼き色のついたハンバーグと照り焼きチキンをメインのおかずとしたボリューム満点の弁当を披露している。
◆織田信成の投稿に「共感しかない」の声
この投稿に、ファンからは「共感しかない」「親近感湧く」「健康的で美味しそう」「どっちも彩りが綺麗でバランス良い」「料理上手で尊敬する」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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