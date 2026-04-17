元ＳＫＥ４８の佐藤聖羅（３３）が診断された病名を公表し、深刻な症状を明かした。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し、長文を投稿。「事件です。個人的な事件なのですが」と書き出し、まずは食事について投稿。「スーパーが推してたので、しらすご飯を食べました」「娘ちゃんはお魚大好きっ子で良かったー」とつづった。

そして本題へ。「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！日常生活に異常がみられるの」。症状の説明を続ける。「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな。耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ。んで、すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛。通勤中も０．２秒くらい視界がフリーズする。ビビビ！って。あれ？私、いま気失った？みたいになるの」と重症のようだ。

そして病院へ。「さすがに病院行ったらさ、メニエール病と診断されました」。原因については「ストレス過多！！ちょっと休もう！そうしよう！妊娠出産して、パニック発作が落ち着いてるなぁ思ってたやさきメニエール病て、、、。ストレスや寝不足等で耳の中に水膨れみたいなのが出来るんだって」と医師の説明も明かした。

聴覚検査で反応できない音もあったと明かし「悪阻でしんどい日々が再びみたいな感覚。めまいが原因でえずいてる。悲しみーっ」と明るく記したが、症状は深刻。「原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！運動好きじゃ無い、収集する物もない、推し活もしない。熱中出来る何かもない」という。「もしメニエール病の方で、良いストレス発散方や症状がよくなる対策教えて下さいっ。初心者なもんで、何もわからないー」と同じ病気を抱える患者に呼びかけた。

佐藤は２００８年にＳＫＥ４８の第１期生としてデビュー。１４年にグループを卒業し、その後は女優やタレントなどで活動。プライベートでは２２年１２月に、会社経営者の男性と同年２月２２日に結婚していたことと第１子妊娠を公表。２３年４月に女児の出産を発表した。