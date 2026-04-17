関東の公共劇場が今年度に上演するラインアップが出そろった。

価値観の多様化が進むなかで演劇ができることとは何か、それぞれの劇場が舞台から問いかける。（演劇取材班）

文脈に変動を

東京芸術劇場は、芸術監督を１７年間務めた野田秀樹が３月３１日に退任した。今月１日から芸術監督２人体制となり、舞台芸術部門には演劇作家の岡田利規が、音楽部門には指揮者の山田和樹が就任。就任会見は、劇場地下１階のオープンスペースで開かれた。

一般の通行人も足を止めて耳を傾ける中、岡田は、「舞台芸術が社会や現実の中に届いていくまでの文脈に変動を引き起こしたい」と意気込みを語った。前衛的な社会風刺作品で評価されてきた岡田の新作「映画を撮りたいゾンビの演劇」（８月）に注目だ。

多忙のため、モナコからビデオ会議システムで参加した山田は、「色んな世代の色んな格好をした人たちが集う場に」と展望する。１０月には、岡田と山田が協力して創作していく作品が控える。さらに、俳優のジョン・マルコヴィッチが脚本・演出を手がける「リアルワールド」（来年１月）は、高校生の心の闇を描いた桐野夏生の同名小説が原作で、目玉となりそうだ。

まいた種育てる

ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場では、２０２１年から芸術監督を務める劇作家・演出家の長塚圭史が２期目を迎えた。秋のメインシーズンは「なぜ人は線を引くのか―Ｗｈｙ ｄｏ ｐｅｏｐｌｅ ｄｒａｗ ｔｈｅ ｌｉｎｅｓ？」がテーマだ。

まずは、英劇作家ユニット、ジョー・マーフィー＆ジョー・ロバートソンが、難民キャンプで起きた出来事を題材にした「ジャングル」（演出・長塚、訳・小田島創志）を県民の公募キャストも加えて上演（１０〜１１月）。２２年の「ライカムで待っとく」で組んだ沖縄在住の劇作家・兼島拓也と演出家・田中麻衣子が再び新作を創る（来年１〜２月）。また、蜷川幸雄が演劇を志すきっかけとなった木下順二作「蛙昇天」を、ウォーリー木下が演出する（１０〜１１月）のも注目される。長塚は「＜劇場をひらく＞と掲げて５年間やってきた。まいた種を丁寧に育て、ますますひらいていきたい」という。

創作の仲間募集

彩の国さいたま芸術劇場（近藤良平芸術監督）では、公募によるシアター・グループ「カンパニー・グランデ」が、現在第２期の参加者を募集（５月１０日まで）している。

蜷川幸雄から吉田鋼太郎へ継承された「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄ」の３作目となる「リア王」（５月）は、吉田が主演し、長塚圭史が演出する。また、吉田の演出で「間違いの喜劇」（１１月）も上演される。

古典に現代の目

世田谷パブリックシアター（白井晃芸術監督）は、２７年３月まで主劇場が改修中。小劇場のシアタートラムなどで公演する。テーマに掲げるのは「わたしは、この世界でどう営むか」。白井は「家族のあり方や生活など、私たちの営みをどうするかを語れるような作品群にしたい」と述べた。

ラインアップには、古典的な題材を現代の視点で見つめ直す作品が並ぶ。上田秋成の怪談集「雨月物語」を原作とした「月を抱く人魚―雨月物語より―」（８月）は、劇団印象（いんぞう）・主宰の鈴木アツトが現代劇として書き下ろし、文学座の生田みゆきが演出を手がける。

子どものいない女性の苦悩を描いた「Ｙｅｒｍａ イェルマ」（９〜１０月）は、スペインの劇作家フェデリコ・ガルシーア・ロルカの同名戯曲を下敷きにオノマリコが作劇。文学座の稲葉賀恵が構成・演出する。稲葉は「『生産性がない』と言われる人たちはどう社会に生き、社会はどう受け止めるのかを主眼に考えた」。独劇作家ブレヒトの「聖ヨハンナ」をベースとした鈴木脚本の「ヨハンナ」（来年２〜３月）は、白井演出で上演される。

「包括性」掲げて

座・高円寺（シライケイタ芸術監督）の指定管理者が変わり、４月から舞台の企画・制作などを行う合同会社ｓｙｕｚ’ｇｅｎ（シュツゲン）が務める。今年度は、開館時からの記憶を継承する梅田哲也による新作パフォーマンス「空洞」（４〜５月）、劇団温泉ドラゴンと韓国の劇団との共同制作「長生炭鉱―生きたかった」（６月）などを上演する。シライは「『多様性』から『インクルージョン（包括性）』へ」など五つの運営方針を挙げ、「より刺激的で開かれた劇場にしていきたい」とコメントしている。