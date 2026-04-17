33歳・根岸愛、帯状疱疹と診断 「変な虫に刺されたのかなぁ」→“原因”に反響「身体がSOS」「しっかり休んで」
タレントでアイドルグループ『PASSPO☆』の元メンバー根岸愛（33）が17日、自身のXを更新。帯状疱疹を発症したことを報告した。
【写真】根岸愛、夫・KEYTALK小野武正との「結婚発表」2ショット（2025年）
投稿で「根岸、この歳で帯状疱疹にかかってしまいました」とつづり、「何か腕がぶつぶつしていてハワイで変な虫に刺されたのかなぁと思っていて中々治らなかったので皮膚科に来て検査したら帯状疱疹でした。。」と告白した。
なお「原因は『疲れ』みたいです。自分では疲れてると思ってなかった」とつづった。
この投稿に「ひぇ、、お大事に、、、」「あれは痛いんですよね」「自分、去年かかったけど痛かったなあ」「ちゃんと身体がSOS出してて気付けてよかった」「なかなかやっかいな病気ですよ」「休める時はしっかり休んで」など、心配するコメントが多数寄せられた。
根岸は1992年9月27日生まれ、埼玉県出身。B型。アイドルグループ・PASSPO☆のメンバーで、愛称は「あいぽん」。“バンド形式”時はキーボードを担当し、キャプテンとしてトーク場面などでは仕切り役として活躍した。2018年9月にグループ解散後、俳優・声優・タレントとして活動している。2025年3月、KEYTALK／Alaska Jamのギター・小野武正との結婚を発表した。
【写真】根岸愛、夫・KEYTALK小野武正との「結婚発表」2ショット（2025年）
投稿で「根岸、この歳で帯状疱疹にかかってしまいました」とつづり、「何か腕がぶつぶつしていてハワイで変な虫に刺されたのかなぁと思っていて中々治らなかったので皮膚科に来て検査したら帯状疱疹でした。。」と告白した。
なお「原因は『疲れ』みたいです。自分では疲れてると思ってなかった」とつづった。
根岸は1992年9月27日生まれ、埼玉県出身。B型。アイドルグループ・PASSPO☆のメンバーで、愛称は「あいぽん」。“バンド形式”時はキーボードを担当し、キャプテンとしてトーク場面などでは仕切り役として活躍した。2018年9月にグループ解散後、俳優・声優・タレントとして活動している。2025年3月、KEYTALK／Alaska Jamのギター・小野武正との結婚を発表した。