ダレノガレ明美、ミニスカから美脚スラリ ディズニーショットに反響「スタイル良すぎ」「オーラすごい」
【モデルプレス＝2026/04/17】モデルでタレントのダレノガレ明美が4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】35歳美女モデル「スタイル良すぎ」ディズニーでのミニスカ姿披露
ダレノガレは「ディズニーシーへ ディズニーシー25周年おめでとうございます」とつづり、園内で楽しむ多数の写真を投稿。ホワイトのポロシャツにミニスカートというコーディネートでポーズをとっているショットでは、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「そこにいるだけで景色が変わる美貌」「見惚れる」「つい脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」「オーラすごい」「さすがのコーディネート」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳美女モデル「スタイル良すぎ」ディズニーでのミニスカ姿披露
◆ダレノガレ明美、ミニスカートでスラリ美脚
ダレノガレは「ディズニーシーへ ディズニーシー25周年おめでとうございます」とつづり、園内で楽しむ多数の写真を投稿。ホワイトのポロシャツにミニスカートというコーディネートでポーズをとっているショットでは、スラリと美しい脚が際立っている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿にファンからは「そこにいるだけで景色が変わる美貌」「見惚れる」「つい脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」「オーラすごい」「さすがのコーディネート」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】