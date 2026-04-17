ダレノガレ明美（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/17】モデルでタレントのダレノガレ明美が4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのコーディネートに反響が寄せられている。

【写真】35歳美女モデル「スタイル良すぎ」ディズニーでのミニスカ姿披露

◆ダレノガレ明美、ミニスカートでスラリ美脚


ダレノガレは「ディズニーシーへ ディズニーシー25周年おめでとうございます」とつづり、園内で楽しむ多数の写真を投稿。ホワイトのポロシャツにミニスカートというコーディネートでポーズをとっているショットでは、スラリと美しい脚が際立っている。

◆ダレノガレ明美の投稿に反響


この投稿にファンからは「そこにいるだけで景色が変わる美貌」「見惚れる」「つい脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」「オーラすごい」「さすがのコーディネート」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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