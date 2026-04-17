「今日好き」米澤りあ“過去一短い”ヘアスタイルに絶賛の声「可愛さ最強」「破壊力満点」
【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが4月15日、自身のTikTokを更新。これまでで1番短いというヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「破壊力満点」新ヘア
米澤は「過去一髪短い」と記し、ピンクのパーカー姿のダンス動画を投稿。毛先を軽く外側に跳ねさせた爽やかで可愛らしいショートボブのヘアスタイルで、音楽に合わせて手をなめらかに動かし踊る姿が収められている。自身のヘアスタイルについて「おこめさんはロングぱっつんが好きで友達とか周りにはボブの方がいいって言われる どっち」と戸惑いを明かしている。
この投稿は「可愛さ最強」「ロングもボブもどっちも素敵」「破壊力満点」「どんな髪型も似合う」と反響を呼んでいる。
米澤は、2023年に“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2023」でグランプリを受賞。その後「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」シリーズの「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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◆米澤りあ“過去一短い”ヘアスタイル披露
米澤は「過去一髪短い」と記し、ピンクのパーカー姿のダンス動画を投稿。毛先を軽く外側に跳ねさせた爽やかで可愛らしいショートボブのヘアスタイルで、音楽に合わせて手をなめらかに動かし踊る姿が収められている。自身のヘアスタイルについて「おこめさんはロングぱっつんが好きで友達とか周りにはボブの方がいいって言われる どっち」と戸惑いを明かしている。
◆米澤りあの投稿に「可愛さ最強」と反響
この投稿は「可愛さ最強」「ロングもボブもどっちも素敵」「破壊力満点」「どんな髪型も似合う」と反響を呼んでいる。
米澤は、2023年に“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2023」でグランプリを受賞。その後「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」シリーズの「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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