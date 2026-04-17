今日17日金曜は北日本や東日本を中心に日差しがあり、過ごしやすい陽気です。西日本は雲に覆われ、所々で雨が降っています。今日17日は比較的過ごしやすいものの、週末は気温が上昇します。19日日曜をピークに最高気温が25℃以上の夏日が急増するでしょう。急な暑さにご注意下さい。

今日17日金曜は過ごしやすい陽気

今日17日金曜は北日本や東日本を中心に日差しがあり、過ごしやすい陽気です。西日本は雲に覆われ、所々で雨が降っています。

午後1時までの最高気温は、雲の多い福岡市では22.4℃、大阪市は日差しがあり24.9℃と夏日に迫っています。薄日の差している東京都心は18.6℃と涼しい北東風で気温の上がり方は少し鈍くなっています。新潟市は22.7℃まで上がり、今年一番の暖かさ、札幌市は16.2℃とポカポカ陽気です。

19日日曜をピークに夏日が急増

今日17日は比較的過ごしやすいものの、週末は気温が上昇します。19日日曜をピークに最高気温が25℃以上の夏日が急増するでしょう。



東京や名古屋は26℃まで上がり、今年2回目の夏日となる見込みです。今日17日は夏日に迫っている大阪は27℃まで上がり、今年一番の暑さとなるでしょう。屋外での運動やイベントなどは急な暑さに十分ご注意下さい。春でも熱中症にかかることがありますので、車の中も風通しを良くするなど油断せずにお過ごしください。