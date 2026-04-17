天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が東京の赤坂御苑で催されました。きょう（17日）引退を表明したばかりの“りくりゅうペア”も出席しています。

【写真を見る】【速報】春の園遊会始まる 引退表明“りくりゅう”も メダリスト多数出席 天皇皇后両陛下主催

「春の園遊会」天皇皇后両陛下が主催

午後2時前、両陛下をはじめ、秋篠宮ご夫妻や、愛子さま、佳子さまら皇室の12人が東京・港区にある赤坂御苑の丘に並ばれました。



秋篠宮家の長男・悠仁さまは、大学の授業があることから出席を見送られています。





招待者となごやかな雰囲気で懇談

女性皇族の装いは「洋装」で、皇族方は色鮮やかなセットアップ姿で出席されました。

国歌演奏の後、両陛下と皇族方は丘を下り、園内に並んだ招待者となごやかな雰囲気で言葉を交わされました。



今回は、2月の「ミラノ・コルティナ冬季五輪」メダリストが多数出席しています。

金メダリストでは、けさ引退を表明したばかりの▼フィギュアスケートの“りくりゅうペア”三浦璃来選手、木原龍一選手、▼スノーボードの村瀬心椛選手、深田茉莉選手、木村葵来選手です。また、▼パラリンピックのアルペンスキーで銀メダルを獲得した村岡桃佳選手も出席しています。

ノーベル化学賞の北川進さんや声優・野沢雅子さんなども出席

五輪・パラ関係以外では、▼プロ野球ソフトバンクの球団会長・王貞治さん、▼ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進さん、▼声優・野沢雅子さん、▼ファッションデザイナー・コシノジュンコさんら。



政界からは、高市早苗総理や閣僚らのほか、各県知事から▼栃木・福田富一知事、▼富山・新田八朗知事、▼福井・石田嵩人知事、▼長野・阿部守一知事、▼鳥取・平井伸治知事の5人が出席しています。



敷地内のテントでは、例年同様、宮内庁伝統のレシピを使ったジンギスカンや焼き鳥が振る舞われるほか、アルコール飲料やポンチなども提供されます。