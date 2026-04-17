Snow Man佐久間大介、姪っ子たちとの4ショットに反響「可愛いが渋滞」「癒される」
【モデルプレス＝2026/04/17】Snow Manの佐久間大介が4月15日、自身のInstagramを更新。姪っ子達との写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「可愛いが渋滞」姪っ子を抱っこする姿
佐久間は「 姪っ子達。少し前に親戚で集まる機会あったからその時の」とつづり、写真を複数枚投稿。姪っ子を抱っこしてカメラに目線を向ける姿などを公開している。
この投稿に「可愛いが渋滞」「癒される」「素敵な叔父様」「姪っ子達と仲良しですね」「微笑ましい写真」「ずっと見てたい」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「可愛いが渋滞」姪っ子を抱っこする姿
◆佐久間大介、姪っ子達との仲良しショット
佐久間は「 姪っ子達。少し前に親戚で集まる機会あったからその時の」とつづり、写真を複数枚投稿。姪っ子を抱っこしてカメラに目線を向ける姿などを公開している。
◆佐久間大介の写真に投稿
この投稿に「可愛いが渋滞」「癒される」「素敵な叔父様」「姪っ子達と仲良しですね」「微笑ましい写真」「ずっと見てたい」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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