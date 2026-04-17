女優でタレントの吉川ひなの（46）が17日、インスタグラムを更新。日本で新たな活動を開始すると報告した。

吉川は昨年3月、家族で暮らしていた米ハワイから日本に帰国し、シングルマザーとして子どもたちと沖縄で新生活を始めたことを報告していた。今回の投稿では「去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に1年。暮らしも少しずつ整ってきました」と近況を伝えた。

続けて「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですが このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」と報告。「子どもたちとの生活は変わらず大切にしながら、わたし自身もできることを少しずつ 久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、！また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」とテレビ出演への意欲も示した。

吉川は99年2月、ミュージシャンIZAMと結婚も同年9月に離婚。11年9月、会社経営者男性と再婚を発表し、12年3月に第1子女児、18年2月9日に第2子男児、21年6月に第3子女児の出産を報告。24年11月、インスタグラムで「夫とわたしは、夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と、夫婦関係が新たなステージに突入したと発表していた。