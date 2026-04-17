「一つ一つの支えが私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました」。

１７日に今季限りでの現役引退を表明したフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと、三浦璃来（りく）選手（２４）、木原龍一選手（３３）組（木下グループ）は、ペア結成後の７シーズンを振り返り、感謝の思いをＳＮＳにつづった。

男女のシングルが盛んな日本で、ペアは専門の指導者が少なく、男性が女性を持ち上げるリフトなど危険を伴う技を日常的に練習できるリンクも限られる。２人は日本スケート連盟や所属先の支援を受け、競技が盛んなカナダを拠点にトレーニングを続けた。

ペアの男性はパワーが求められ、元々シングルの競技者だった木原選手は、専門家の助言を受けて栄養面を見直した。シングル時代に約６０キロだった体重は昨秋には７７キロになり、演技の迫力と安定感が増した。三浦選手も食事を変え、指導経験が豊富な外国人コーチのもと、体幹を鍛えるピラティスを取り入れるなどフィジカルの強化に励んだ。

ペア結成当初、三浦選手は、９歳上で「怖い人と思っていた」という木原選手に意見することはほぼなかったという。共通の友人である元アイスダンス日本代表の小松原美里さん（３３）らが２人を後押しし、時間をかけて本音を言い合えるようになった関係が、けがや不振を乗り越える力となった。

今年２月のミラノ・コルティナ五輪では、ショートプログラムは得点源のリフトでミスが出て５位。失意の木原選手を「まだ終わっていない」と鼓舞したのは三浦選手だった。フリーで逆転優勝後、三浦選手は「今回は私がお姉さんでした」と笑った。

２人は引退発表のＳＮＳで、「ペアをもっと知っていただけるよう、新しいことに２人で挑戦していきます」と、競技の普及や後進育成への思いをつづった。