¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¡£×ÇÕ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¥³¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¡ÖÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦Ãæ¤Ç½ÓÊå¤ÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½°µÄ±¡ÂèÆó²ñ´Û¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³°¸ò¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¹çÆ±Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢£±£¶Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¾¶á¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Èà¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼ê¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±óÀ¬¸å¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö²æ¡¹¤¬£×ÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢½ÓÊå¤ÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤¬ºòÅß¤Ë£Ê£²²£ÉÍ£Æ£Ã¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÄ¾Á°¤ËÆþ³Õ¤¬·èÄê¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£Ð£Ë¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼»á¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ÇÈà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ð£Ë¤Ç¤âÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£