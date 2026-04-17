ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、現役引退を表明した。２人で出場した２度目の五輪で、日本フィギュアスケート界に歴史を刻んだ「りくりゅう」。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転劇は、日本中を感動の渦に巻き込んだ。

三浦、木原組はこの五輪、団体、個人で４度の演技に臨んだ。団体はＳＰ、フリーともに１位を獲得して日本の銀メダルに貢献。今季ＧＰファイナルを制し、優勝候補筆頭としての力をみせつけていた。だが、まさかが起きたのは２月１５日、個人のＳＰ。自慢のリフトでミスが出て、７３・１１点で５位発進した。失意に暮れた「りくりゅう」。ただ、逆転可能な点差と報道陣から問われると、力強い言葉が返ってきた。

「本当にありがとうございます。勇気が出る言葉を。今やるしかないので、気持ちを切り替えて、明日また２人で、チームで。調子が悪いわけじゃないので。明日は必ずここで、いつものような『りくりゅう』の感じでお話できるように必ず戻ってくるので、待っていてください。必ず戻ってきます（木原）」

翌１６日、午前の公式練習。木原は前日の悔しさから、氷上でも涙が止まらなかった。「何で泣いているか、分からない」という木原に、三浦は「赤ちゃんだね」と言った。結成７年、２人の絆は固い。三浦が「今日は、龍一君のために滑るね」と声をかけると、木原は「璃来ちゃんのために。お互いが、お互いのために滑ろう」と前を向いた。伝説のフリーに向け「りくりゅう」が動き出した。

勝負のフリー。古代ローマを舞台とする映画「グラディエーター」を演じた。サイドバイサイドのジャンプ、スロージャンプ、全ての要素を完璧にこなして、世界最高得点を塗り替える１５８・１３点をマーク。現行の採点制度となったトリノ以降、史上最大の逆転劇・６・９０点差をひっくり返して五輪チャンピオンとなった。演技後は約２０秒、氷上で歓喜のハグ。三浦は木原に「今日マジで泣いてばっかじゃん」と言い、笑った。

ペア、カップル競技で日本史上初めて獲得したメダルが金メダル。三浦が「皆さんがいなければここまでたどり着くことができなかった」と言えば、木原も「先輩方がつないでくれたものが僕にも回ってきて、４大会つなぐことができた。今までのペアの先輩方に心から感謝したい」と語った。「りくりゅう」が、日本フィギュアに新たな時代をもたらした。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京に出場。１７４センチ。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組む。１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。１４６センチ。