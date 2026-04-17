きょう17日（金）午前、気象庁から、最高気温40℃以上の新名称が「酷暑日（こくしょび）」に決定したと発表がありました。今年の夏も暑くなりそうですので、早めに体を熱さに慣れさせる暑熱純化を行った方がいいでしょう。週末はさっそく、この時季としては暑くなりそうです。

【画像でみる】あさって（19日）は25℃以上続出 全国の週間予報

沖縄や西日本 折りたたみ傘あると安心

きょう17日（金）はおおむね晴れて、昼間は過ごしやすい所が多くなるでしょう。ただ、沖縄や西日本には低気圧が近づくため雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。

【きょう17日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：9℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：16℃ 新潟：24℃

長野 ：25℃ 金沢：23℃

名古屋：21℃ 東京：21℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：25℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃

台風4号は大型で強い勢力で北上中

台風4号は、きょう17日（金）午前9時現在、大型で強い勢力となっています。すでに小笠原諸島では風が強まっていて、小笠原諸島ではあさって19日（日）にかけて台風4号北上に伴う強風に注意が必要です。また、高波にも警戒をしてください。

19日（日）は25℃以上の夏日続出 熱中症注意

あす18日（土）も東海や関東では日ざしに恵まれるでしょう。そのほかは雲が広がり、急な雨の可能性があります。あさって19日（日）は中国・四国から北海道にかけて晴れて、西日本や東日本では25℃以上の夏日が続出するでしょう。急な暑さによる熱中症にお気をつけください。朝晩はまだ東日本を中心に空気がヒンヤリするため、一日の気温差でも体調を崩さないよう気をつけた方がいいでしょう。