上垣アナ「anoさんにも言われてしまって...」 新番組での裏話を明かす
フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)の初回放送から一夜明けた17日、MCの上垣皓太朗アナウンサーと総合演出の浜崎綾氏が取材に応じ、上垣アナは番組ナビゲーターを務めたanoへ感謝の気持ちを語った。
上垣皓太朗アナウンサー
○ano「ちょっと近すぎない？」
上垣アナは、前日の『STAR』初回生放送を終えて「やっと緊張から解放された」と率直な気持ちを語った。番組でのエピソードを聞かれ、「anoさんにはとても助けられました」と本音を漏らした。「最初はとても緊張をしていたのですが、放送がはじまってすぐに、anoさんから“(立ち位置が)近くない?”と声をかけていただき、一気に緊張がほぐれました」と共に番組の進行をやり遂げたanoへの感謝の気持ちを語った。
また、上垣アナの「落ち着きっぷりがすごい」というSNSでの評判について聞かれ、「そんなことないですよ。とても緊張していて、実はanoさんにも言われてしまって...」と謙遜をする場面も。それを受けて、浜崎氏は、「放送が終わった後に、anoさんが“上垣アナが動揺してるから、私ももらっちゃったよ”と、仰っていました」と、裏話を明かした。
上垣皓太朗アナウンサー、総合演出の浜崎綾氏
上垣皓太朗アナウンサー
○ano「ちょっと近すぎない？」
上垣アナは、前日の『STAR』初回生放送を終えて「やっと緊張から解放された」と率直な気持ちを語った。番組でのエピソードを聞かれ、「anoさんにはとても助けられました」と本音を漏らした。「最初はとても緊張をしていたのですが、放送がはじまってすぐに、anoさんから“(立ち位置が)近くない?”と声をかけていただき、一気に緊張がほぐれました」と共に番組の進行をやり遂げたanoへの感謝の気持ちを語った。
上垣皓太朗アナウンサー、総合演出の浜崎綾氏