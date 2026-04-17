巨人の阿部慎之助監督が１７日、吉川尚輝内野手（３１）が１６日からファームで三塁の守備練習をスタートさせたことに言及した。

「近い将来のためだよね。直接話して、練習くらい、遊びでいいからやっといてって言って。本人も乗り気だったから」と吉川とコミュニケーションを取った上での動きと説明した。

昨秋に両股関節の手術を受け、２月のキャンプは３軍で慎重に段階を踏んできた。４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で実戦復帰。その試合で一塁ベースカバーに入った際に走者と交錯して交代したが、幸い大事には至らなかった。

その後、２軍に合流し１２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）で「３番・二塁」で３打数１安打。１５日のハヤテ戦（静岡）は「２番・二塁」で３打数２安打１盗塁と順調に強度を上げている。１６日はＧ球場で残留練習し、３軍の試合前シートノックで三塁に入り、会田３軍監督が「いろんなことを想定してやろうと」と話していた。

プロ入り以来、１軍では二塁と遊撃での出場のみ。主に二塁手として広大な守備範囲と鉄壁の守りでチームを支えてきた。

現在、１軍では浦田俊輔内野手らが二塁で奮闘。阿部監督は、あくまで吉川は今後も二塁手が基本とした上で、「足を使いたかったらダルベックをファーストにして尚輝サードで（セカンド）浦田、（ショート）泉口とか。幅は広がる」とオプションの一つとして三塁構想があると明言した。

１軍昇格の判断基準については「もうちょい試合数を重ねさせる。最後は（２軍で）３連戦フルで出て、様子を見て大丈夫だったら上げようって」と焦らせず万全を期す考えを示した。