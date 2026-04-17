将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催＝報知新聞社・日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）の就位式が１７日、都内で行われ、３期ぶりに復位した西山朋佳女流名人＝白玲、女流王将＝が出席した。

花束ゲストとして来場したのは、西山と同じ大阪狭山市出身で同市の特命大使を務めるブレイキン・ＡＹＡＮＥ。「西山女流名人、ご就位おめでとうございます」と祝福し、「西山さんのこれまでの努力と挑戦の積み重ねがすばらしい結果につながって大変うれしく思いますし、同じプレーヤーとしてとても尊敬の気持ちでいっぱいです」と続けた。

２人は初対面だが、お互いの活動は報道などを通じて見ているという。ＡＹＡＮＥは西山の対局姿に「気迫溢（あふ）れる一手一手にとても力をいただきました。その姿に深く感銘を受けて、私もますます精進してまいります」と影響を受けているようだ。

ＡＹＡＮＥはパフォーマンスも披露。西山は「本当にかっこよかったです。まだ心臓がバクバクしていて、本当にすごい。しびれるし、ステキだなと思いました」と圧倒された様子。「『一緒にプレーヤーとして』と言ってくださったので、私も励みにさせていただきたい」と笑みを浮かべていた。