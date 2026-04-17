ミセス、32曲が1億超え…記録を数字で振り返り あすからスタジアムツアー【オリコン記録】
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEがあす18日から、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含むスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催する。主なオリコン記録をまとめた。
【動画】ミセスが1位に感謝！ “フェース3”の抱負語るメンバー
MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初となる。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となる。
最新曲「風と町」（2026年4月13日配信開始）は、2026年4月13日付で「オリコンデイリーストリーミングランキング」1位を記録。初日再生数は118.1万回（1,180,962回）。また同日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」でも1位に。初日DL数は0.8万DL(7,760DL)を記録。配信開始日のオリコンデイリーストリーミング＆デイリーデジタルシングル（単曲）ランキングで同時1位を獲得した。
主なストリーミング記録は、「アーティスト別ストリーミング総再生数」が歴代1位。総再生数は、132億8910.1万回（13,289,101,112回）で、オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回超えを達成した。
また、「アーティスト別1億回再生突破作品数」でも歴代1位を記録しており、通算32作。1億回突破作品数は、全アーティストで最多となる。1億回を突破した32作品は、本記事下を参照。
このほか、ベストアルバム『10』（2025年7月7日配信開始／2025年7月8日発売）は、「オリコン週間アルバムランキング」において、自己最高初週売上76.0万枚で自身初の1位を記録（2025年7月21日付）。2025年の年間アルバムランキングは3位、年間デジタルアルバムは1位、年間合算アルバムは2位を記録した。さらに、2025年12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、自身初の累積売上100万枚を突破した（累積売上105.0万枚）。
さらに年間ランキングの記録では、「オリコン年間ランキング 2025」において、アーティスト別セールス部門デジタルランキングで2年連続1位を記録。期間内売上は、109.1億円。作品別売上数部門では、「ストリーミング」（「ライラック」）と「デジタルアルバム」（『10』）で2冠を達成した。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数「1億回」突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
29作目：「天国」（2025年11月10日付）2025年5月2日配信開始
30作目：「アポロドロス」（2026年3月2日付）2024年7月3日配信開始
31作目：「GOOD DAY」（2026年4月6日付）2025年9月28日配信開始
32作目：「lulu.」（2026年4月6日付）2026年1月12日配信開始
※記録は2026年4月20日付現在
※年間ランキングの集計期間：2024年12月23日付〜2025年12月15日付
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MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初となる。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となる。
主なストリーミング記録は、「アーティスト別ストリーミング総再生数」が歴代1位。総再生数は、132億8910.1万回（13,289,101,112回）で、オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回超えを達成した。
また、「アーティスト別1億回再生突破作品数」でも歴代1位を記録しており、通算32作。1億回突破作品数は、全アーティストで最多となる。1億回を突破した32作品は、本記事下を参照。
このほか、ベストアルバム『10』（2025年7月7日配信開始／2025年7月8日発売）は、「オリコン週間アルバムランキング」において、自己最高初週売上76.0万枚で自身初の1位を記録（2025年7月21日付）。2025年の年間アルバムランキングは3位、年間デジタルアルバムは1位、年間合算アルバムは2位を記録した。さらに、2025年12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、自身初の累積売上100万枚を突破した（累積売上105.0万枚）。
さらに年間ランキングの記録では、「オリコン年間ランキング 2025」において、アーティスト別セールス部門デジタルランキングで2年連続1位を記録。期間内売上は、109.1億円。作品別売上数部門では、「ストリーミング」（「ライラック」）と「デジタルアルバム」（『10』）で2冠を達成した。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数「1億回」突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
29作目：「天国」（2025年11月10日付）2025年5月2日配信開始
30作目：「アポロドロス」（2026年3月2日付）2024年7月3日配信開始
31作目：「GOOD DAY」（2026年4月6日付）2025年9月28日配信開始
32作目：「lulu.」（2026年4月6日付）2026年1月12日配信開始
※記録は2026年4月20日付現在
※年間ランキングの集計期間：2024年12月23日付〜2025年12月15日付