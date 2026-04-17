米ミネソタ州ヘネピン郡の検察当局は１６日、米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の連邦捜査官が取り締まり中に銃を住民に突きつけたとして、第２級暴行容疑で逮捕状を取り、行方を追っていると発表した。

検察当局によると、トランプ政権が全米で展開する取り締まりに関連し、捜査官が訴追されるのは初めてとなる。

検察当局によると、連邦捜査官は今年２月５日、ミネアポリスで高速道路を走行中、隣を走る車の運転手と同乗者に職務用の銃を突きつけた疑いが持たれている。被害者から通報を受けたミネソタ州警察が捜査を開始し、事件翌日に捜査官を特定し、任意で事情聴取していた。その後の足取りは分かっていないという。

検察当局は１６日の記者会見で「何もしていない住民の頭に銃を向ける行為は、連邦捜査官の権限を逸脱している」と非難した。

トランプ政権は昨年１２月から今年２月までミネソタ州で不法移民の摘発作戦を実施し、最大約３０００人の連邦捜査官を派遣し、４０００人超を逮捕した。１月には住民２人が連邦捜査官に射殺される事件が発生し、強硬な手法に対する批判も強まっていた。（ロサンゼルス支局 後藤香代）