「REANIMAL(リアニマル)」、新機能の追加や改善など大型アップデート実施新装飾アイテム「バグスプラッターの帽子」を無料で提供
THQ Nordicは4月17日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラー・アドベンチャーゲーム「REANIMAL(リアニマル)」において、大型アップデートを配信開始した。最新パッチ1.7では、新たな機能の追加や多岐にわたる改善が行なわれている。
本作は、オフラインおよびオンラインでの協力プレイに対応したホラーアドベンチャー。主人公は孤児の姉弟、そして二人が足を踏み入れるのは、闇の秘密が隠された故郷の島。島に残された行方不明の仲間たちを救い出し、この地から脱出するため、恐ろしい怪異が蔓延る地を突き進む。 今後、追加コンテンツ「The Expanded World DLC」の配信も予定されている。
主なアップデート内容を紹介
Nintendo Switch 2で手軽に2人協力プレイ
プレーヤーそれぞれがJoy-Con(L)/(R)を1本ずつ持つスタイルでの2人協力プレイが可能となった。本体に付属するJoy-Conのみで、追加のコントローラーなしに協力プレイを始められる。
最新の映像体験
PC版でのウルトラワイド画面対応に加え、PC、PS5、Xbox向けにHDRサポートを導入。恐ろしくも細やかな描写がより鮮明に際立つ。
Steam Deck 互換性「確認済み」
Steam Deckで完全に動作することが検証された。外出先でも、妥協のない恐怖と緊張感を体験できる。
無料アイテム
プレーヤーへの感謝の印として、新しい装飾アイテム「Bugsplatter hat（バグスプラッターの帽子）」が無料で提供される。
不具合の修正
クラッシュの修正、オーディオの最適化、接続安定性の向上など、全体的な安定性が強化された。
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