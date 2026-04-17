連日行列ができる人気店「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」が、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に登場。

“トッピングと箸休め 食べ放題”で自分好みに楽しめる「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」が、千葉県内に初出店します！

「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店」オープン

開業日時：2026年4月21日（火）11:00

営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）

店舗面積：34.68坪

席数：42席

定休⽇：施設に準ずる

場所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 3階 グレイシャス・スクエア

※営業時間等は変更となる場合があります

千葉県浦安市の商業施設「イクスピアリ」3階グレイシャス・スクエアに「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店」がオープン。

連日行列の人気店「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」が、2026年4月21日よりイクスピアリに登場します☆

稲庭うどんと天ばらめし

「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」は、日本三大うどんの一つ「稲庭うどん」と、丼めしを組み合わせて楽しめるブランドです。

金子半之助特製の「揚げ玉」や「温泉卵」などのトッピングに、オリジナルの箸休め「がりごぼう」などが食べ放題で提供されています！

食べ放題のトッピングと箸休めで、好みに合わせたカスタマイズでき、「金子半之助」こだわりの天丼から海鮮丼まで幅広く選べる点が大好評。

既存店舗「コレド日本橋店」では、連日行列ができるほど、多くの人から支持されています☆

今回は、稲庭うどん業態として10年ぶり2店舗目となる出店です。

より幅広い人たちが楽しめるよう、「金子半之助」の代表的なメニュー「江戸前天丼」もラインナップ。

活気あふれる商業施設「イクスピアリ」の新たな食のスポットとして、ショッピングやレジャーの合間に、「金子半之助」こだわりの「稲庭うどんと丼めし」を楽しめます！

こだわりのトッピングと箸休め

内容：がりごぼう、温泉たまご、揚げ玉、つぼ漬け、わかめ、山菜、とろろ昆布、ねぎ

※店舗により取り扱いが異なり、内容は変更となる場合があります

「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」では、8種類のトッピングと箸休めを用意。

「がりごぼう」は、爽やかな味わいとシャキシャキ食感が特徴のオリジナル箸休めです☆

「温泉たまご」は、稲庭うどんにトッピングするほか、丼めしの最後に使って卵かけご飯のように楽しむのもおすすめ！

ごま油の香りが特徴の「揚げ玉」は、金子半之助特製です。

「つぼ漬け」は、ポリポリ食感と甘辛い味わいの箸休め。

「わかめ」をプラスすると、稲庭うどんに磯の爽やかな香りが加わります☆

「山菜」は、シャキシャキ食感と山菜特有の味わいをプラス。

「とろろ昆布」を加えれば、とろりとした食感で旨みが楽しめます！

薬味の王道「ねぎ」は、うどんとの相性抜群のトッピングです☆

トッピングと箸休めの食べ放題で、自分好みのカスタマイズが楽しめる人気店がイクスピアリにオープン。

日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店は、2026年4月21日11時よりオープンです！

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