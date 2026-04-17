サッカー日本代表の森保一監督が１７日、日本サッカー協会から１６日にＡ代表コーチングスタッフへの入閣が発表された元日本代表ＭＦ中村俊輔氏について歓迎し、期待感を示した。この日は都内で、サッカー外交推進議員連盟、障がい者サッカーを応援する国会議員連盟の合同総会に出席した。

森保監督は新たにコーチ入りが決定した中村氏に関し、「（既存の）スタッフ全体の役割は既に確立しているところではあるが、スタッフ全体のサポートをしてもらいながら、選手個々にアプローチをしてもらいたい。また、セットプレーの部分で彼が持っているものをコーチ陣のアイデアとして、これまでの経験を生かしてもらいたい。ＰＫの部分でも、勝つ可能性を上げるために最後こだわっていきたいと思うので、そこについても彼に、日本が勝つために、いろんなことを考えてもらいながら、チームに貢献してもらえると思っている」と語った。

中村氏は日本代表が３月に行った英国遠征を、Ｕ―ＮＥＸＴの解説者として取材していた。コーチ登用を熱望していたという森保監督は「我々がＷ杯で勝つ可能性（を挙げ）、世界一を目指して戦う中で、俊輔の力が必要だということで話をさせてもらった。英国遠征の時に、彼は違う立場でスコットランド、イングランドに来てくれたけど、選手たちも彼のことをすごく慕っている光景を見させてもらい、選手からのリスペクトもあるなと感じさせてもらった。そういうことも含めて、我々のチームの一員としてもスムーズに溶け込んでもらえ、チームの力にもなるということで本人には伝えさせてもらった」と明かした。

中村氏は昨季限りで横浜ＦＣのコーチを退任していた。その後、指揮官自身が中村氏と会ったのは「今回が初めて」とし、「（英国遠征後に）一緒にご飯を食べようということで話をさせてもらった。我々のスタッフの一員になってもらいたいなというのは以前から思っていた。ちょうど今フリーでいるということで、より強く、彼にはスタッフとして入ってもらいたいとお願いした」と語った。