「本当に最悪」泥沼の8連敗にメッツ番記者がブチギレ ファンは大谷翔平の“投手専念”に八つ当たり「俺たちには必要ないってことか？ ふざけんな！」
大谷に対して何もできずに敗れたメッツ。8連敗という現状からリンドーアら主力に対する批判は日々強まっている(C)Getty Images
開幕から19試合で7勝（12敗）と足取りが重いメッツ。世界一を期待される総年俸3億5220万ドル（約546億円）のスター軍団の低調なパフォーマンスには、辛抱強く見守ってきた地元識者も怒りを露わにしている。
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とにかく内容が芳しくない。現地時間4月13日から行われたドジャースとの3連戦では、防戦一方のまま連戦連敗。敵地だったとはいえ、3試合で計12安打、3得点と抑え込まれての屈辱的なスイープを喫した。
最終15日の第3戦では、相手先発の大谷翔平に手も足も出ずに敗れた。この日の二刀流スターは、2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手専念」のマウンドだったが、むしろ投球に集中した偉才に対してメッツ打線は5回にMJ・メレンデスの適時二塁打で1点を取るのがやっと……。試合後にボー・ビシェットが「ああいう投手と当たると難しい」とぼやいた姿は、チーム状況の悪さを物語るようでもあった。
攻守で精彩を欠き、理想的な内容で勝ち切れない日々を送るメッツ。泥沼の8連敗とボロボロのチームには、怒りの声が飛び交っている。
米局『CNY Central』のアシュリー・ウェンスコウスキー記者は、自身がホストを務める米ポッドキャスト番組『Why Am I a Mets Fan?』において「ドジャースとのシリーズで『今日は勝てそうだな』って瞬間が一度でもあった？ なかったよね？ 最終戦までどうせ崩れるわって感じしかなかった」と吐露。どうにも勝ち切れない贔屓チームへの不満をぶちまけている。
「どっちも4億ドル規模の総年俸を抱えているチーム同士の対戦なのに、なんでドジャースはああいうチームになってるの？って話。結局、メッツは1億ドル近い金額を無駄遣いしてるみたいなもん。結果を出さない選手にお金を払いすぎているからね」
これに同意した同番組の共同ホストであるスポーツジャーナリストのサマンサ・クロストン氏は、「まず点が取れないどころか、打てない」と糾弾。第3戦の結果をふまえて「ショウヘイ・オオタニに対しても5安打だけ。野球はスローな競技だし、相手が、あのショウヘイだってことは分かってる。彼はとてつもなかったし、意味がわかんないレベルだった。でも、さすがにメッツがひどすぎる」と断じた。
「メッツ打線の貧打ぶりはもうずっと続いている。相手ピッチャーが誰であろうと変わらない。完全にスランプ。しかも、投手陣も全くダメ。『まだ4月だから』ってずっと話しているけど、あまりにひどい。全部が崩壊してる。本当に最悪。もう限界はとっくに迎えてる」
一方的に打ちのめされたドジャース戦をふまえ、完全に歯車が狂った。そんなメッツの現状を憂いたクロストン氏に「もう誰もが我慢の限界を迎えていると思う」と同調したウェンスコウスキー記者は、第3戦後の深夜にメッツ・ファンだと言う父親から贈られてきたメッセージを紹介した。
「メッツほどシーズンをぶっ壊すのが早いチームが他にあるか？ 最高水準の年俸を誇ってるはずなのに4月中旬に打開策を模索してるなんて終わってる。マジで情けない。しかも、今日はドジャースがオオタニを打たせずに投げさせるだけ。普段はDHをやらせてるのに、俺たち相手には必要ないってことか。そういうことだろ？ ふざけんな！」
ファンや識者の不満が沸点に達しているメッツ。このまま低調な戦いが続けば、抜本的な見直しを求める声はより高まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]