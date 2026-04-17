【ワシントン＝中根圭一】１０日間の有人月周回探査計画「アルテミス２」を終えた米国とカナダの宇宙飛行士４人が１６日、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで地球帰還後初の記者会見に臨んだ。

リード・ワイズマン船長（５０）は「信じられないような冒険ができたのは、乗組員が支え合ったおかげだ」と振り返った。

宇宙船「オリオン」は打ち上げから６日目、地球からの距離が４０万６７７１キロ・メートルとなり、人類史上最遠の記録を更新した。誰も助けに来られない環境で、ワイズマン船長は「ディスプレーに表示された（距離の）数値が増えていくのを見ると、落ち着かない気持ちになった」と語った。

帰還前日には煙の探知機が作動するトラブルが発生したという。ワイズマン船長は「船内で火災警報が鳴るのはさすがに緊張した。換気や電気系統が止まった数分間は張り詰めた状況だった。『慌てて行動しない』と自らに言い聞かせ、地上の管制官と連絡を取り、状況を見極めた」と当時の緊迫した様子を明かした。

ジェレミー・ハンセン飛行士（５０）は「私たちはちっぽけで無力だと感じた。同時に共にいることで生まれる強さも感じた」と語り、４人の絆が深まったとした。