「シャッフルアイランド」伊藤桃々、タイ旅行中の煌びやかな民族衣装で肌見せ「レベチで可愛すぎる」「ゴージャスで綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が4月15日、自身のInstagramを更新。タイの民族衣装姿を披露し、話題になっている。
【写真】25歳全顔整形モデル「レベチで可愛すぎる」タイ民族衣装で肌見せ
伊藤は「差がすごいWww」とタイの国旗とともにタイ旅行中のショットを公開。「ソンクラン楽しみました早めの夏休み 念願のタイの民族衣装も着れた」とタイの旧正月を祝う「水かけ祭り」の後のショットやゴールドの民族衣装を着ている煌びやかなショットを披露している。
この投稿にファンからは「レベチで可愛すぎる」「民族衣装似合いすぎ」「タイの女神様みたい」「ゴージャスで綺麗」などといった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳全顔整形モデル「レベチで可愛すぎる」タイ民族衣装で肌見せ
◆伊藤桃々、タイ旅行ショット投稿
伊藤は「差がすごいWww」とタイの国旗とともにタイ旅行中のショットを公開。「ソンクラン楽しみました早めの夏休み 念願のタイの民族衣装も着れた」とタイの旧正月を祝う「水かけ祭り」の後のショットやゴールドの民族衣装を着ている煌びやかなショットを披露している。
◆伊藤桃々の投稿が話題
この投稿にファンからは「レベチで可愛すぎる」「民族衣装似合いすぎ」「タイの女神様みたい」「ゴージャスで綺麗」などといった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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