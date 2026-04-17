“2児のパパ”俳優ソン・ジュンギ、アメリカで有名作家と交流？自然体の近況写真に注目

俳優ソン・ジュンギのアメリカでの近況が話題となっている。

最近、作家のイ・ミンジンは自身のSNSを通じて、「Friday night. Dinner with Vincenzo.（金曜の夜、ヴィンチェンツォと夕食）」というコメントとともに、複数の写真を公開した。

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公開された写真には、イ・ミンジン作家と食事を楽しむソン・ジュンギの姿が収められている。ソン・ジュンギはリラックスした装いで自然体の様子を見せており、シンプルな黒のTシャツの背面に書かれた「GIMBAP（キンパ）」の文字も目を引く。

ソン・ジュンギは、イ・ミンジン作家が滞在するアメリカを訪れ、共に時間を過ごした。当時、ソン・ジュンギはPGAツアーで活躍するイム・ソンジェの一日キャディを務めるためアメリカを訪れており、そのスケジュールの合間に今回の対面が実現したとみられる。

（写真＝イ・ミンジン作家Instagram）ソン・ジュンギ（左）とイ・ミンジン作家

（写真＝イ・ミンジン作家Instagramソン・ジュンギ

特に、Apple TV+シリーズ『Pachinko パチンコ』の原作者として知られるイ・ミンジン作家との出会いに、どのような会話が交わされたのか関心が集まっている。

なお、ソン・ジュンギは2023年、1歳年上のイギリス出身の女優ケイティ・ルイーズ・サンダースと再婚し、1男1女の父となった。現在はイタリアと韓国を行き来しながら生活しているという。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと結婚したことを発表した。