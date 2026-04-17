3児の母・近藤千尋「新生活」食卓いっぱい手料理ショット公開「働きながらご飯も完璧」「忙しいのに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】モデルの近藤千尋が4月15日、自身のInstagramを更新。手料理のショットを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「働きながらご飯も完璧」食卓いっぱい手料理ショット
近藤は「ここ1週間のいろいろ」「新生活も始まりしばらくは送迎なのでネイビーお母さん合間にゆるりとお仕事」とつづり、手料理や私服、衣装のショットなどを投稿。ピーマンの肉づめやカボチャ、肉と野菜の炒め物、もやしの和物の手料理がずらりと並んだショットを公開している。
「毎日お弁当作りもあるので寝不足にならないように早めに寝て体力温存してます」「次の旅行に向けて毎日頑張るぞー」と新生活へのコメントも記し、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との2ショットも披露している。
この投稿にファンからは「新生活頑張ってて偉すぎる」「手料理ご飯が進みそうで食べたい」「働きながらご飯も完璧」「忙しいのに尊敬します」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「働きながらご飯も完璧」食卓いっぱい手料理ショット
◆近藤千尋、新生活1週間ショット
近藤は「ここ1週間のいろいろ」「新生活も始まりしばらくは送迎なのでネイビーお母さん合間にゆるりとお仕事」とつづり、手料理や私服、衣装のショットなどを投稿。ピーマンの肉づめやカボチャ、肉と野菜の炒め物、もやしの和物の手料理がずらりと並んだショットを公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿にファンからは「新生活頑張ってて偉すぎる」「手料理ご飯が進みそうで食べたい」「働きながらご飯も完璧」「忙しいのに尊敬します」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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