東京医科歯科大学医学部卒業後、諏訪中央病院へ赴任し、現在は名誉院長を務める医師・作家の鎌田實さん。長年地域医療に携わる傍ら、難民支援や被災地支援にも力を注いでいます。そこで今回は、作家・ノンフィクションライターの瀬戸内みなみさんが各界著名人の人生に迫った連載を書籍化した『わが人生に悔いなし』から一部を抜粋し、鎌田さんの言葉をお届けします。

【写真】養子にもらわれた頃、2歳の鎌田實さん

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養子であることを37歳まで知らなかった

鎌田は実の両親の顔を知らない。愛されたことも抱きしめられたことも、まったく記憶がない。1歳のときに養父母に引き取られ、ひとり息子として育てられた。

自分が養子であることを鎌田は37歳になるまで知らなかった。養父母は決して鎌田自身に知られまいと、隠し通した。そして鎌田も、その事実を偶然知ってしまったということを、養父母に最後まで知らせなかった。

そのせいなのだろうか。鎌田は子どものころから、いつも「いい子」だったという。反抗期らしい反抗期もなかった。

「子どものころから貧乏でどこにも行けない、連れて行ってもらえないから、本をたくさん読んでいた。そうやって好奇心を広げたから、いろんな世界が頭のなかにいっぱい入っていました」

いつも『がんばらない』ふりをしていた

青森県の農家の末っ子で、勉強が好きだったが小学校しか行けなかった養父・岩次郎は、上京して運転免許を取り、バスの運転手などを経て個人タクシーを営業していた。そして心臓病を患い、入退院を繰り返していた養母・ふみのために働きづめに働いていたのだ。

鎌田が小学生だった当時、医療費は全額自己負担だったから、それはどれほど大変な額だったろう。小6のときに養母は、日本で始まったばかりの心臓外科手術を受けている。「国民皆保険」になったのはそれからしばらくしてからだった。



『わが人生に悔いなし』（著：瀬戸内みなみ／飛鳥新社）

いつもひとりで留守番をしていた鎌田は、深夜になって帰ってきた養父といっしょに定食屋へ行った。養父は必ず、「何が食べたい？」ときいてくれ、鎌田はもやし炒めがいい、と答えた。それを半分ずつ分け、あとはみそ汁でどんぶり飯を食べた。

養父が晩年に、鎌田の妻が作ったもやし炒めを食べながら、「お前は子どものころ、もやし炒めが好きだったなあ」といったことがある。

それが一番安かったからだ、本当は違うものが食べたかった、とはいえなかった。

「うん、おれはもやし炒めが好きだったから」とだけ鎌田は答えた。

「岩次郎さんは無口で、厳しいひとでしたよ」

亡くなった養父のことを、鎌田は岩次郎さんと呼ぶ。

「躾にうるさくて、割り当てられた家事がきちんとできていないとやり直しを命じられました。運動会で一番になっても、試験でいい点を取っても決して褒めてくれなかった。ぼくは全力で努力していてもそう見られることが嫌で、いつも『がんばらない』ふりをしていたから、余力を残して手抜きしているように見えて歯がゆかったのでしょうね。頑固で怖い存在で、父とはいつもぶつかっていましたよ」

「うちみたいな貧乏人がどんな思いで医者にかかっているか」

優しい養母のことは、好きで好きで仕方なかった。休みの日にはバスに乗って病院へ行き、病室のベッドに一日じゅう潜り込んで、学校のことをあれこれ話した。

「みのるちゃん、すごいね」

父が褒めてくれないことを母は褒めて、布団のなかでぎゅっと抱きしめてくれた。それが本当に嬉しかった。無条件に愛された思い出だ。

やがて鎌田は都立西高校に進学する。東大へ行くのが当たり前のような、優秀な進学校だ。高校3年のとき、医学部へ行きたいと養父にいう。

医者になりたいと思ったきっかけはわりと単純だった。北杜夫の『どくとるマンボウ航海記』を読んで、自由に外国へ行くことのできる船医に憧れたのだ。

養父は激怒し、鎌田は驚いた。まさか反対されるとは思っていなかった。同級生たちなら、医学部へ行くといえば親は喜んで、家庭教師を付けてくれるというくらいなのに。

養父の考えは違っていた。高校を出たら働け。大学に行かせるような経済的余裕は家にはない。ましてや医学部なんて、貧乏人には無縁の、金持ちの行くところだと思い込んでいた。

何度泣いて頼んでも、受験の許可は下りなかった。夏休みのある日、いくら話してもわかってもらえない悔しさに、鎌田は身体ごとぶつかっていった。泣きながら、養父の首に手をかけ、2人で床に倒れこんだ。

ようやく、養父がいった。そこまでいうのなら、お前に自由をやる。自分は母さんの世話をするだけで手いっぱいだ。だからお前は自分のことは自分でしろ。学費も生活費も、全部自分で稼げ。

そして鎌田が大学に入学したその日から、見事にひと言も、鎌田のすることに口を出さなくなった。

「受験を認めてくれたとき、同時に岩次郎さんにいわれたことがあります。『うちみたいな貧乏人がどんな思いで医者にかかっているか、ぜったいに忘れるな。約束してくれ』。その前から、イギリスの炭鉱街の診療所で医者をしていた作家クローニンの小説を読むなどして、自分なりの医師像を描いていましたが、岩次郎さんにそういわれてから、自分はなぜ医学部に行きたいのか、いろんな人の役に立つために何ができるのかということを真剣に考え始めました。もし反対されていなかったら、そんなことは考えなかったでしょうし、今のぼくはなかったでしょうね」

今になって鎌田がぶつかった壁

アルバイトを掛け持ちし、ときには得意のマージャンで学費を稼ぎながら、鎌田は大学を卒業し、医者になった。

しかし今、こう思うのだ。養父の首を絞めて、泣きながら自由をもらったとき、自分は家を出て行くべきだった。そして自分の足で、もっと困難や苦悩や孤独と向き合うべきだったのだと。

自分の中の怒りを、もっと徹底して怒ればよかった。そして自分の冷たさや自我の大きさに気づいていれば、もっと大きな脱皮ができたのではないか。もっと大きな世界へのつながりができたのではないか。

それなのに、「父に手をかけてしまった」と悔やみ、自分を責め、より一層、「いい子」の鎧に自分を閉じ込めるようになってしまった。

これが今になって鎌田がぶつかった壁だ。

もっと怒りを取り戻してもいいんじゃないか

あるとき、なにげない対談のなかで、鎌田が語っている。

〈阿川（佐和子） おうちでも何でも受け入れて、怒ることはないですか？

鎌田 あんまり怒らない。すごく仲がいい家族だけど、困った夫だとか父親だと思われてるでしょうね。

阿川 じゃ、嫌いなことは？

鎌田 嫌いなことかあ。考えたことないんだよな。ポジティブにしか考えないから。嫌いな人もいないし。

阿川 信じらんないッ！〉（『週刊文春』2007年3月22日号）

けれども今は書く。

怒らないなんていってないで、ときどき怒れ。これまで、産みの両親がぼくを捨てたのはきっと生きるための苦渋の選択だったのだと、自分にいい聞かせてなだめてきた。でも、「なぜぼくを捨てたんだ」という怒りを取り戻してもいいのじゃないか。もっと怒ればいい、と。

鎌田はまだ、生き足りないと思っているのかもしれない。

※本稿は、『わが人生に悔いなし』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。