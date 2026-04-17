定年が近づくにつれて、定年後のお金のことで不安になってくる人は多いことでしょう。しかし、家計再生コンサルタントの横山光昭さんは、「わからないから不安なのであって、お金の実態がわかれば、解決策もおのずと見えてくる」と語ります。そこで今回は、横山さんの著書『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より、定年後のお金をふやす方法をご紹介します。

【図】医薬品を合計1万円以上購入すると受けられる「セルフメディケーション税制」対象となるのは？

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高額な介護と医療の負担を減らす

高額医療・介護合算や「世帯分離」医療＆介護の両方で負担なら…

介護サービスを利用している人が、持病などで通院して医療費もかかっているケースはよく見られます。

介護サービス費だけ、医療費だけでは、それぞれの限度額に達することはなくても、２つをあわせると大きな負担になることも少なくありません。

そんなときに助かるのが、「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。1年間（8月1日〜7月31日）にかかった医療費と介護サービス費を合算して、限度額を超えた分を払い戻してもらえます。限度額は、年齢や所得で決まります（下表）。



＜『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より＞

世帯分離で負担が減る場合も

医療費や介護サービス費の自己負担額の上限は、世帯の所得が高いほど高く設定されます。

たとえば、介護を受ける人が老齢基礎年金だけで所得80万円以下なら、介護サービス費の自己負担は月1万５０００円。でも、所得のある子どもと同居していたら4万４４００円と２万９４００円増に。



『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』（著：横山光昭、イラスト：ホリグチイツ／主婦の友社）

そんな場合、検討したいのが「世帯分離」です。同居しながら世帯を分けることで、医療費や介護費の自己負担限度額が下がる可能性があります。

ただし、自治体の基準や判断で可否が異なるので、役所で相談を。

医療費が高額になったときは確定申告をして税金をとり戻そう

年10万円以上なら税金が戻る

1年間（1月1日〜12月31日）の医療費が10万円（所得２００万円未満は所得の５％）を超えた場合、「医療費控除」として超えた分が所得から控除されます。

対象は、病院の診療代や薬代、入院や手術の費用、市販の医薬品代、通院のための交通費など。美容のための歯列矯正、歯のホワイトニング、健康食品は対象外です。

介護保険のサービスのなかにも、看護師による訪問看護や訪問リハビリテーションなど対象となる医療行為があるので、ケアマネなどに相談するといいでしょう。

申告には健康保険組合から送られてくる「医療費通知」の添付、「医療費控除の明細書」の記入が必要です。

医薬品の購入にも控除がある

医療費以外でも、医薬品を合計1万円を超えて購入すると「セルフメディケーション税制」で控除が受けられます。

対象は、医療用から転用された特定成分を含む医薬品（下参照）。条件は、前年に特定健診、勤務先の健康診断、がん検診、人間ドック、予防接種のいずれかを受けていること。

申告には、医薬品の明細書と、健診などを受けたと証明できる書類が必要です。

※本稿は、『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。