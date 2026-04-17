「パドレス５−２マリナーズ」（１７日、サンディエゴ）

パドレスが快勝し、８連勝。この日は試合のなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースと１・５ゲーム差に迫った。

打線は二回に、１死からの３連続長短打を含む４安打を集中。カンプサノの左前への先制タイムリーやタティスの中前２点打などで一挙４点を先制した。七回にも１点を追加した。投げては２４年までドジャースに在籍し同年のワールドシリーズ制覇にも貢献した先発のビューラーが５回０／３を５安打２失点。その後は継投で相手の反撃をしのぎ。九回は抑えのミラーが３者三振で締めた。

パドレスは８日（日本時間９日）のパイレーツ戦に勝った後、ロッキーズに４連勝、マリナーズには３連勝し連勝を８まで伸ばした。昨季も地区優勝を争ったドジャースとは今季、５月１８日（同１９日）からの本拠地３連戦で初めて対戦予定。昨年６月の４連戦では計８死球。ドジャース・大谷翔平投手が右肩甲骨下部に死球を受け、相手の元阪神のスアレス（現ブレーブス）が退場となり出場停止処分を受けるなど“報復合戦”のような形となった。

今季はドジャースがここまで１４勝４敗と快調なスタートを切ったが、パドレスもこれで１３勝６敗と離されずに追走している。