＜これからの俺を見てほしい＞紗綾が抱えてきた「生活の不満」に向き合うことを誓った敦史。しかし「それはまだ序章」との紗綾との言葉に、敦史は…

結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。

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わかったよさーちゃん

【１】

【２】

女性に恋をするなんて思ってもみなかった。

それでも「一緒に生きていきたい」と思ってしまった。

夫・敦史と話し合いを続けるその妻・紗綾。

しかし敦史の「わかった」に、気持ちはさらに沈んでいき…。

全部直すよう努力するよ

【３】

【４】

紗綾が感じている”生活の不満”を一つひとつ挙げ、全て直すと約束した敦史。

「これからの俺を見てほしい」

しかし問題はもうそこだけに留まることはなかった。

まだ（文句）あるってこと？

【５】

「続き話してもいい？」

覚悟を決めて続ける紗綾と、怯える敦史。

二人の関係は修復されるのか？ それとも決別の道へ？

紗綾が次に口にする言葉が、夫婦の未来を大きく揺らすことにーー。

＊続きはコミックにて。本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。