＜これからの俺を見てほしい＞紗綾が抱えてきた「生活の不満」に向き合うことを誓った敦史。しかし「それはまだ序章」との紗綾との言葉に、敦史は…
結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。
* * * * * * *
わかったよさーちゃん
【１】
【２】
女性に恋をするなんて思ってもみなかった。
それでも「一緒に生きていきたい」と思ってしまった。
夫・敦史と話し合いを続けるその妻・紗綾。
しかし敦史の「わかった」に、気持ちはさらに沈んでいき…。
全部直すよう努力するよ
【３】
【４】
紗綾が感じている”生活の不満”を一つひとつ挙げ、全て直すと約束した敦史。
「これからの俺を見てほしい」
しかし問題はもうそこだけに留まることはなかった。
まだ（文句）あるってこと？
【５】
「続き話してもいい？」
覚悟を決めて続ける紗綾と、怯える敦史。
二人の関係は修復されるのか？ それとも決別の道へ？
紗綾が次に口にする言葉が、夫婦の未来を大きく揺らすことにーー。
＊続きはコミックにて。本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。