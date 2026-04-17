詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「西国西海岸三ヵ所娘巡礼」です（画：一ノ関圭）

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お正月は寂しかった。なにより大晦日が寂しかった。年越し蕎麦はまずかった。二年前の年越し蕎麦もまずかったのに、すっかり忘れて同じ店で同じやつを買ってしまった。年が変わる前にとっとと寝ちゃおうと思ってたが、ぐずぐずしてるうちに年が明けた。ねこちゃんにおめでとうとＬＩＮＥしてみたけど既読はつかない。

次女のサラ子から電話がかかってきた。あっちではまだ明けてないのに、ひとりで年を越す母を思いやってくれたんだと思う。

長女のカノコと三女のトメからは音沙汰がない。忙しいんだと思う。二日、カリフォルニアで年が明けた頃、カノコから「もうすぐ会えるね」とＬＩＮＥが来た。

一月半ば、あたしはアメリカに行った。

娘たちは、西海岸の北端から南端に、三ヵ所にバラけて住んでいる。あたしはおみやげでぎっしりの大きなスーツケースを二つひきずって、メキシコの近くからカナダの近くまで、飛行機に乗ったり車を運転したりして移動しまくった。

昔は親のために。今は娘たちのために。前世できっと悪いことをして逃亡してたか、修行で歩き回るお坊さんをあざ笑ったか、そんなことの報いがあったんじゃないか。それでこの生でこうして動き回っているわけ。

トメと夫は年子の幼児（あと少しで三歳になるやっとおむつの取れた女の子と、一歳になって数ヵ月の男の子）を育てている。

トメは長女のことを「アライグマ飼ってるみたい」と言う。好奇心が強くて頭がよくて手先の器用なアライグマほど、ペットとして大変なものはないんだそうだ。見ていると、たしかにこの子は、二重三重に立ててある子どもよけのフェンスをくぐり、子どもよけのストッパーのついてる引き出しを開けて、本物のフォークやスプーンを取り出して、プレイ・ドウ（こむぎねんどの定番商品）の中につっこむ子だった。たしかに、嘘っぽいおもちゃのフォークより、とんがってぴかぴか光るフォークのほうがおもしろいよね。

あたしも一緒にプレイ・ドウをやったが、二歳児だから、並んでこねてるだけで、ときどきあたしのを奪い取って自分のかたまりの中につっこむという遊びしかできない。それでも、並んでこねてすごく楽しかったらしく、「ババ、ババ」とやたらになついてきた。なつかれると、アライグマ娘、とてもかわいい。

カノコのところには十三歳（姉）と十歳（弟）の思春期がいる。カノコの別れた夫はすぐ近くにいて、交代で子どもの世話をする。あたしが行けば会いに来てくれるし、一緒にごはんも食べる。どこが別れてるんだと言いたくなるよな協力ぶり、子どものためにはとってもいいことだ。というかアメリカじゃ、あたしが住んでいた頃からこれが標準だった。そして思春期の少年少女は、二人ともあたしより背が高くなっていた。

最後の夜、みんなで近所のインド料理屋に行こうということになった。サンダルばきじゃ入れない、ちょっと高い、夫ともよく行った思い出の店だ。しかし予約しないで行ったから、席がなかった。

それなら、近くのユダヤ料理にするかと言うと、食べたことないからいやだと孫娘が言う。ギリシャ料理はどうだと言うと、孫息子がいやだと言う。コリアン料理はと言うと、元夫がいやだと言う。みんなが慣れてる日本食屋は遠いと言う。カノコは店と家族の間を走りまわっていた。あたしは他人ごとみたいに見ていた。遠くに住んでたまにしか会わないおばあちゃんはそういう立ち位置だ。

結局インド料理屋で待とうということになった。待ってるときカノコがあたしのところに来て「もう、まったく」と吐き捨てるように言った。「なんでわざわざ人前であんなにふきげんな顔をするのかわかんない」。

十三歳の長女のことを言ってるのだった。あたしゃ、悪いなとは思いつつ、思わず噴き出して言いましたよ。

「あんたが十三歳のとき、人前で、まったく同じ態度を取ってたわよ」

あの頃あたしもカノコと同じように毎日感じていて、それであたしは『伊藤ふきげん製作所』を書いたのだった。

カノコかあさん、ここのところ長女に振り回されている日々だった。ときどき報告が来るけど「大変だねえ、（カノコもサラ子もトメもあたしも）大変だったよねえ」と言うことしかできない。こないだ一緒に行ったマンチェスターでも「これから学校の先生たちとオンラインのミーティングがある」と真夜中に部屋に帰っていったのだった。

「カノコのふきげん製作所」（笑）。そしてトメは「おなか ほっぺ おしり そしてアライグマ」。あと十年もしたら「トメのふきげん製作所」に突入していく。

人間ってくり返す。ほんとにね……（ため息）。でもいいのは、祖母にはそのふきげんが向かってこないこと。十三歳も十歳も、祖母にはとてもナイスなんであります。

祖母は少し離れたところで母と日本語をしゃべっている。で、振り向いて、なまった英語で「I love you!」と言ってくれる。

祖母は自分の危機には駆けつけてくれるだろう（と孫が思ってるといいな、と思う）。でも祖母は、母の母だから、駆けつけても、つねに母のそばに立つのだ。

そういえば、アライグマ娘が何度も聞いてきた。「ババもわたしのママ？」。

トメが何度も答えていた。「のー、ババはママのママ」。