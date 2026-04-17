荻原博子「企業年金の〈もらい忘れ〉は100万人以上！続く物価高に、請求し忘れの貯金や保険はないか、再度チェックを」

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「《178万円の壁》を前にシニアができること」です。（イラスト：さかがわ成美 「婦人公論」2026年4月号より掲載）

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「178万円の壁」を前にシニアができること

これまで「103万円の壁」と言われていた、労働者が所得税を支払わなくてはならない年収の境界が、昨年から160万円になりました。高市首相は、さらに178万円に引き上げると言っています。

現在の「160万円」で手取りがどれくらい増えているのかをざっくりと計算すると、年収300万円だと所得税が減ったぶん6万円程度の増。年収400万円では9万円程度、年収500万円は14万円程度、年収600万円だと18万円程度増えています。「178万円」まで上がれば、具体的な数字はまだ出ていないものの、さらに手取りは増えそうです。

ただ、給料をもらっている人には恩恵が大きい減税ですが、年金生活者には期待するほどのメリットはありません。なぜなら、年金に対する基礎控除引き上げの恩恵はあるものの、給与所得控除は発生しないため、手取りは年間で1万円程度しか増えないからです。

それどころか、高齢者は医療費などの自己負担額が増えているぶん、手取りが減ったと感じている人もいるのではないでしょうか。

しかも今の年金は、物価が上がれば上がるほど年金が実質目減りする「マクロ経済スライド」という方式になっています。では高齢者家庭は、この物価高にどう対応していけばいいのでしょうか。



（イラスト：さかがわ成美）

もらい忘れのお金がないか？

この3月末で、「高年齢者雇用安定法」の経過措置が終了すると、企業には定年制を廃止するか65歳まで継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）で雇うことが義務付けられ、70歳までの雇用も努力義務に。

すでに、60代後半の男性の約6割、女性は約4割が、70代前半でも、男性の約4割、女性の約3割は働いています。とはいえ、当然働けない人もいる。こうした方は、もらい忘れのお金がないかチェックしましょう。

たとえば、若い頃に企業年金のある会社に勤めていたのに、請求し忘れてもらっていない人が現在100万人以上います。また、厚生年金基金（企業年金）のある会社に勤めていたにもかかわらず、その後、結婚して名字や住所が変わったことで通知が届かなくなっているケースも。

企業年金は、1ヵ月以上加入していれば一生もらえます。心当たりがある人は、たとえ年に5万円でも10万円でも、もらえるなら請求する。

同様に、郵便局（郵政管理・支援機構）に預けっぱなし、請求し忘れの貯金や保険が山のようにあるというデータもありますから、まずはこうしたところに自分のお金がないかをチェックしてみましょう。