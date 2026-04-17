ぬいも病気になる……？　絶対に知っておきたい〈ぬいのメンテナンス〉

4,000匹以上のぬいぐるみと暮らす小説家・新井素子さんの日常がここに。「ぬい活」が一般化するはるか以前、「ぬい」という呼称を生み出し、社会からずっと変人扱いされてきた新井さん。「ぬいぐるみは生きている」と本気で確信し育んだ「ぬい」たちとの生活には、ただごとではない発見と幸せのヒントが詰まっていました。

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ぬいぐるみのメンテナンス

ところで。

世の中には、ぬいさんが、ずっと、ずーっと、自分の処に来てくれた時から、ずっと、ずーっと、それまでと同じような感じでいてくれるものだと思っている方が……いらっしゃるみたいです。

いや、大体の場合、ぬいぐるみは、あなたが生きている限り、ずっと、ずっーと側にいてくれる“存在”なんですが（人間である“あなた”と違って、ぬいぐるみは“普通の意味では”病気にならないし、“普通の意味では”年もとりません。けれど、あの、吸血鬼じゃないんだからね。不老不死ではないです。



ぬいぐるみだって、“ぬいぐるみ的な意味で”年をとります。

数十年、ぬいさんと連れ添っていたら判ります。

年をとると、“ぬい触り”が違ってきます。

これは、“いつ”、“どう”って明言はできないんですが……間違いなく、違ってきます。経年劣化のせいで、あなたのぬいさん、年をとればとる程、弱くなってきてしまいます。（これを、ぬいぐるみの“老化”って言いましょうか。ぬいぐるみを構成している“布地”、それ自体が、年を経てしまったせいで、弱くなってきてしまうのね。）



また、ぬいさんは、人間でいう処の“病気”にはならないんですが……“ぬい癌”とか“ぬい肺炎”なんてものはないんですが……そのかわり、何となく、汚れてきます。これはもう、どうしても、そうなる。絶対に、そうなる。これを、ぬいぐるみの病気って言いましょうか。



あと、ひとは事故にあうことがある存在で……同じく、ぬいさんも、事故にあう可能性があります。どんなひとだって、転んで腕の骨を折る、とか、もっと酷い場合として、歩いていたら車に轢かれてしまった、とか、そういうことは、あり得ます。ぬいぐるみだって、あなたと一緒に歩いている時交通事故にあって、体の一部分が切断されたり、そういう事故にあってしまう可能性、あります。（あと……もっとありがちなこととしては……これは、経年劣化のせいなんですが……あなたがその辺にいる自分のぬいを手に取ろうとした時、そのぬいぐるみがどっかにひっかかっていたっていうことがあったら……いきなり、そのぬいぐるみ、「ぴー」っていって破けてしまう可能性も、十年もの、二十年もののぬいでは、あり得ます。これを、“事故”って呼ぶことにしましょう。）



そして。これはもう、あなたがどんなに注意して、自分のぬいを守ろうとしても、守りきること、無理。

はい。

ぬいぐるみだって、年をとって……そして、病気になることもあり……事故にあう可能性だって、あるんです。

もうお判りでしょう。

ここで必要になるのが、ぬいぐるみメンテナンス！

洗い方が命取り

まず。ここで最初に“ごめんなさい”。

“経年劣化”をしてしまったぬいさんを何とかするのは、無理、です。（少なくとも私はそういう“術”を知らない。もし、知っているひとがいるのなら、教えて下さい。）

つまり、“老化”は、防ぎようがないってことですね。（人間だって“そうだ”。）

また。事故も、防ぐことはできません。（というか、事故にあいたくてあうひとは一人もいないと思うし……ぬいを事故にあわせたいと思ってあわせるひともまた、一人もいないと思います。）そもそも、防げるようなら、それは“事故”って言いません。

でも、“病気”なら。

これには治療法があるんじゃないかと。

と言う訳で……“どうやったらあなたのぬいぐるみが綺麗になるのか”編、です。（これ。かなり長くなりそうなので……今のうちから、それお断りしておきます。）

基本的に、この話は簡単です。

“洗えばいいだけ”。

なんだよなあ。すっごく、簡単。そして、これは、ある意味正しい。

だけど。

間違ってもあなたのぬいぐるみを、すぐに洗濯機に突っ込んだりはしないでね。いや、それやっても何とかなる“ぬい”もいるんだけれど、それやっちゃいけないぬいだっている訳で。

ぬいぐるみを洗う時。

この“見極め”が、本当に大切。

うちの母は、ぬいぐるみ愛がまったくないひとだったので、汚れてしまったぬいぐるみを、何のためらいもなく、洗濯機に突っ込んでいました。

……いや……その……このせいで酷い目にあってしまったぬいさんも多数いるので……“ぬいぐるみが汚れた時、即座に洗濯機に突っ込むのはやめよう”。

話はここから始めるべきですね。

私が子供の頃。（つまり、１９７０年代だな）。この頃に出た、とあるアイドルさんの本の中で、その方がとても大事にしているスヌーピーのぬいぐるみを洗濯機にいれる話がありました。読んだ瞬間、「うえ？」って思ったんですが……よくよく考えてみたら、スヌーピーなら、それ、ありか。やっても大丈夫か。



いや、これ、別にスヌーピーを差別している訳ではなくて。あの頃のスヌーピーなら、間違いなくそれは純正の商品だと思われるので……つまり、縫製がとてもちゃんとしていて、布地もいいものを使っている筈なんです。なら、これ、“あり”か？

ぬいは。基本的に洗濯機に突っ込んでいいものではないのですが、縫製がちゃんとしていれば、布地がよいものであれば、洗濯機に耐えられる“ぬい”だっているんです。……だから……まあ……このアイドルの方の本は……“あり”って言えば、あり、かな……。

（とは言うものの、ぬいを洗濯機に突っ込むのはやめようって、私は提案したいのですが。）

ぬいを洗う最適な方法とは？

話はまったく変わるのですが。

私が大好きな作家さんで、矢崎存美さんって方がいらっしゃいます。



この方は、ぬいぐるみのお話を書いていて（「ぶたぶた」シリーズと言います）、私はこれが大好きで、最初の単行本が出た時に、帯を書かせていただきました。彼女のお話の中に、『刑事ぶたぶた』というものがありまして（「ぶたぶた」シリーズって、ぬいぐるみであるぶたぶたさんがいろんな仕事をやっているお話です）、そこで、刑事であるぶたぶたさん、玩具売り場のぬいぐるみに針が混入されるという事件の捜査の為に、ぬいぐるみである特性を活かして、ぬいぐるみ売り場に、ぬいぐるみとして、潜入捜査をすることになるんです。そんで、その時。なんか汚れていたぶたぶたさん（いや、経年劣化しているのなら当たり前だ）、潜入捜査の為に“綺麗なぬいぐるみ”になる必要があって……そこで、ぶたぶたさん、同僚の刑事さんに洗われることになるんです。



この時、ぶたぶたさんがされたのが、“押し洗い”。

はい、ぬいぐるみを洗うのなら、これ、ですね。

この辺、矢崎さんは御自身もぬい好きなんで、とても嬉しい描写でした。

そうなんだよー、もし、あなたがあなたのぬいを洗うのなら、それは絶対洗濯機に押し込んじゃ駄目。

押し洗い、です。

ぬいを絶対に洗濯機に押し込んではいけない理由は、一つじゃありません。

まず、そのぬいの縫製が甘かった時。

洗濯機に突っ込んでしまったせいで、あなたのぬいが大怪我を負ってしまう可能性があります。

自分の家の子を綺麗にしたい、そういう理由でその子を洗濯機に押し込んで……それで、万一、その子が破けてしまったら……こんな辛いことって、あると思います？

……まあ。

とは言うものの、昨今のぬいは、さすがに洗濯機にかけただけで破れてしまう程弱い子はそんなにいないと思いたいんですが……でも、まったくいないと断言はできない。

もし洗濯機で洗ってしまったら……



あと、これは、まったく違う話で……でも、過去、実際に私が経験したことなんですけれど。

普通にポケットがあるシャツなんかを洗濯機に突っ込んで、洗って……そうしたら、洗濯機の中が凄いことになっていたっていう経験がある方、いらっしゃいませんか？

いや、何が凄いって。洗濯槽の中が、なんか白いもの塗れになっているっていう経験がある方。



これ、洗い物のポケットの中に、ティッシュがはいっていた時に起きる現象です。洗われたティッシュが、中で破けて……まあ……その……これはもう、ほんとに酷いことに。

ひええええ、綺麗にしたかったから洗濯したのにい……もう、洗濯物はみんな、破けてしまったティッシュ塗れだよー、この洗濯物の山から、それにこびりついてしまったティッシュの残骸を剥がすだけで大騒ぎ。もの凄く時間かけて、やっと洗濯槽や洗濯物からティッシュの残骸を剥がしても、今度はその洗濯物を干そうとしたら、その度、あっちこっちにティッシュの残骸がこびりついている事態が散見され……ほんっと、大騒ぎ。



ぬいの体の中って、基本的には綿とかウレタンとかそういうもので……万が一。洗濯機の中で、ぬいさんの皮膚のどこかが破けてしまったら……（幸いなことに、私にはこういう経験が今まで一度もないです……というか、ぬいさんを洗濯機に突っ込んだ経験が一回もない）同じように酷いことになってしまう可能性……なんか、高そうでしょ？

ぬいを洗濯機で洗った結果、洗濯機がぬいの内容物塗れになる。

これ、あとの始末が本当に大変……なんだろうと思いますが、その前に。

綺麗にしたかったから。だからぬいを洗濯機にいれて、そしてこんな状況になってしまったら……悔やんでも悔やみきれない。

それから。

ものによるんですけれど、洗濯機で洗ってしまうと……接着剤で目やその他の付属品をつけていたぬいは……それがとれてしまう可能性があると思います。（これ。私は、何があっても洗濯機でぬいさんを洗ったりしないので、実情はよく判らないんですが……後述のように、“洗濯機”ではない洗い方でも、洗ってしまうと、接着剤でつけられていた“目”や“その他のもの”がとれてしまったケースがあったので……洗濯機で洗ったら、より酷いことになっただろうなって、推測しております。）



いや、これ！

自分の手で洗っているのなら！

洗っている時に、ぽろって目がとれたりしたら、私は勿論、ぬいさんに謝罪して、「ごめん、ごめん、こんなことになるとは思っていなかった」とか言いながら、そのぬいさんの目を保護します。（あるいは、目以外の、とれてしまった他のものを。）

でも……洗濯機洗浄では、多分、こんなこと、できないよね。（大体、どっかに行ってしまった“目”や“その他のもの”を、発見するのがとても大変だろうと思う。）

けど。



洗濯機で、一番問題になるのは、多分、これではないんです。洗濯機洗浄で一番問題になるのは……“洗濯機洗浄”が終わったら、誰でも、みんな、普通に、それを“干そう”と思うこと、なんです……。

