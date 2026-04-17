100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第122回は「また会いたいと思わせる人、愛される人の共通点」です。

【写真】このお二人も誰からも愛されるお方です

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前回「過去2回の『エリザベート』は衣装選びに失敗。今回は〈3度目の正直〉と臨んだが…」はこちら

また会いたい人

また会いたい、と思わせる人がいます。

気づけば、もう一度会いたくなっている。

そんなふうに、自然と誰からも愛される人。

そういう方に出会うと、私はつい観察してしまいます。

まるで振付けを覚えるかのように、その人の所作や言葉選びをこっそり盗もうとするのですが、これがなかなかうまくいかない。

形だけなぞっても、どうも中身が追いつかないのです。

宝塚という世界に身を置いていた頃、そこには多くの「愛される人」がいました。

周囲を穏やかに…

先日出演させていただいた『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』では、これまでご一緒したことがない方々とも同じ舞台に立たせていただきました。

そんな中で、特に印象的だったのが、元星組トップスターの麻路さきさんの存在です。

まりこさん（麻路さきさん）のことを悪く言う方に、私はこれまで出会ったことがありません。

そして、まりこさんのことを話す方は、皆さん例外なく、どこか嬉しそうに、愛情を込めて語られるのです。

それはきっとご本人のお人柄そのものなのだと思います。

どなたに対しても自然体で、構えることがない。

上級生にも下級生にも、誰に対しても分け隔てなく、常にフラットでいらっしゃる。

私に話しかけてくださるときも、その距離感が変わらないのです。

ただ静かにそこにいるだけで周囲を穏やかに温かくしてしまう。

そんな包容力が人を惹きつけてやまないのだと思いました。

「またお会いしたい」と、自然にそう思わせてくださるお一人です。

直接話したのはあいさつだけだが…

そしてもう一人。

直接お話したのは「おはようございます」「お疲れさまでした」とすれ違った時のごく短いあいさつだけです。

それでも物腰の柔らかさと、舞台を拝見しただけでわかる、舞台に向き合う真面目な姿勢に好感を抱いています。

その方は、望海風斗さん。

一度舞台を拝見して以来、その歌声にすっかり魅了されてしまい、配信でも舞台を観させていただきました。

ただ上手いというのではなく、まっすぐ心に届いて来るような力があります。

それでいて、それを決して押しつけてこない。

舞台に立つ姿、その一瞬一瞬の佇まいに、誠実さと覚悟がにじんでいるように感じました。

人としての在り方は、ふとした瞬間ににじみ出て、その人の魅力になります。

この方もまた、多くの人に愛される理由を持っている人なのだと感じました。

気づけば望海さんにすっかり魅了されている、そんな一人です。

愛される人の共通点

こうして思い返してみると、また会いたいと思わせる人、誰からも自然に愛される人にはやはり共通点があります。

能力や、目を引く美しさや華やかさ、そういったものももちろん魅力のひとつではありますが、どうやらそれだけではないようです。

日々の「在り方」が、とても誠実で、自然体であるということ。

この自然体というのがなかなかのくせ者です。

意識をした瞬間に、だいたい私は「不自然体」になります。

自然にいこうと思った時点で、もうすでに不自然。

せめて気さくに見せようと頑張ると、なぜか一歩引かれます。

本人はにこやかにしているつもりなのですが、どうやら圧だけはしっかり届いているようです。

それでもやはり、人はその人の「佇まい」や、にじみ出る「誠実さ」に心を動かされるのだと思います。

相手によって態度を変えないこと。

自分を大きく見せないこと。

できるだけ機嫌よくいること。

思いやりを当たり前のように差し出せること。

言葉にすると簡単ですが、これをいつでも、誰に対しても自然にできる人は、じつはそう多くありません。

だからこそ、そういう人に出会うと、心に残るのです。

また会いたい。

もう少し話してみたいと。

また会いたいと思わせる人、誰からも自然に愛される人とは、特別なことをする人ではなく、相手の心に静かな居心地のよさと、小さな温かさを残せる人なのかもしれません。

私もそんなふうに、誰かの心をほんの少し軽くできる人でありたいと思います。

とはいえ、

「なんだかとっつきにくい、こわそうな人」

などと思われることが多い現実。

せめて、

「思ったより、こわい人ではなかった」

くらいには思っていただけるように。

そのあたりを、当面の目標にしておこうと思います。





エリザベートガラコンサートの楽屋にて。 椅子が動かないと言っていた私に、宇月颯さんが愛の手を差し伸べてくれました（笑）