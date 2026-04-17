USJ『葬送のフリーレン』メニュー＆グッズが公開！ 思い出のハンバーグや作中シーンをイメージしたデザートなど登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日（土）から2027年1月11日（月）の間、テレビアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションする期間限定アトラクション「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」を開催する。併せて、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」とオリジナルグッズが登場し、その内容が公開された。
【写真】ボリューム満点！ 『葬送のフリーレン』コラボメニュー詳細
■フリーレンたちとパークを満喫
今回公開されたのは、『葬送のフリーレン』の物語に入り込むような超スリル体験が味わえるコースター「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」のストーリーのほか、作品の世界観を“食”で体感する新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」と、フリーレン一行の旅の思い出にひたれる限定グッズの詳細。
「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」は、「あなたは近くの村まで行くため、旅の途中のフリーレン一行と偶然同じ馬車に乗り合わせることになった。夜更かしのせいで寝不足のフリーレンに眉をひそめるフェルン、シュタルクは明るく同乗者たちに挨拶していたが…突然、馬車がフワリと浮上!! どうやら鳥の魔物の仕業のようだ。さあ、フリーレンたちとともに、このピンチを切り抜けよう！」というストーリー。
ゲストは「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に乗って、フリーレン一行と共にスリル満点に空の旅を駆け抜けながら、パークでしか出会えない作品の世界に全身でひたることができるという。
また、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」では、「『葬送のフリーレン』の世界に存在するような町のレストラン」をテーマにした店内で、フリーレンが喰いためていたようなビーフプレートや、ヒンメルが大好きなオムレツ、シュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグなど、キャラクターの大好物をモチーフにしたメニューを味わうことが可能。
そのほか、“新パーティー”がテーマのキッズメニューや、キャラクターや作中シーンをイメージしたドリンクやデザートも用意され、子どもから大人まで『葬送のフリーレン』の世界を満喫できるメニューがそろ。
さらに、一足早い5月29日（金）からは、パーク内でも自宅でも『葬送のフリーレン』の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズを販売。
フリーレンやヒンメルがちょこんと乗った「カチューシャ」や、フリーレンのオリジナルキーアートをデザインした「Tシャツ」、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルの「ぬいぐるみキーチェーン」など、フリーレンたちとパークを満喫できるアイテムが、ファンの心をくすぐるデザインで並ぶ。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
TM ＆（C）2026 Universal Studios．All rights reserved．
【写真】ボリューム満点！ 『葬送のフリーレン』コラボメニュー詳細
■フリーレンたちとパークを満喫
「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」は、「あなたは近くの村まで行くため、旅の途中のフリーレン一行と偶然同じ馬車に乗り合わせることになった。夜更かしのせいで寝不足のフリーレンに眉をひそめるフェルン、シュタルクは明るく同乗者たちに挨拶していたが…突然、馬車がフワリと浮上!! どうやら鳥の魔物の仕業のようだ。さあ、フリーレンたちとともに、このピンチを切り抜けよう！」というストーリー。
ゲストは「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に乗って、フリーレン一行と共にスリル満点に空の旅を駆け抜けながら、パークでしか出会えない作品の世界に全身でひたることができるという。
また、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」では、「『葬送のフリーレン』の世界に存在するような町のレストラン」をテーマにした店内で、フリーレンが喰いためていたようなビーフプレートや、ヒンメルが大好きなオムレツ、シュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグなど、キャラクターの大好物をモチーフにしたメニューを味わうことが可能。
そのほか、“新パーティー”がテーマのキッズメニューや、キャラクターや作中シーンをイメージしたドリンクやデザートも用意され、子どもから大人まで『葬送のフリーレン』の世界を満喫できるメニューがそろ。
さらに、一足早い5月29日（金）からは、パーク内でも自宅でも『葬送のフリーレン』の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズを販売。
フリーレンやヒンメルがちょこんと乗った「カチューシャ」や、フリーレンのオリジナルキーアートをデザインした「Tシャツ」、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルの「ぬいぐるみキーチェーン」など、フリーレンたちとパークを満喫できるアイテムが、ファンの心をくすぐるデザインで並ぶ。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
TM ＆（C）2026 Universal Studios．All rights reserved．