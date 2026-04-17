鈴木愛理、ミニ丈×ロングブーツからスラリ美脚披露「座っててもわかるスタイルの良さ」「ビジュ最強すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/17】歌手で女優の鈴木愛理のマネージャーが運用するInstagramが、4月15日に更新された。鈴木のミニ丈コーディネートを披露した。
【写真】32歳元ハロプロ美女「座っててもわかるスタイルの良さ」ミニ丈×ロングブーツからスラリ美脚
鈴木は「『鈴木愛理バースデーイベント2026第9回あいりまにあ会』めぐろパーシモンホール大ホールありがとうございました 楽しんでいただけましたか？」とつづり、イベント衣装のショットを公開。ミニ丈のボトムスにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚が際立っている。
また「32歳の鈴木愛理もよろしくお願いいたします」ともコメントを記している。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「座っててもわかるスタイルの良さ」「ビジュ最強すぎる」「推しが可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元ハロプロ美女「座っててもわかるスタイルの良さ」ミニ丈×ロングブーツからスラリ美脚
◆鈴木愛理、バースデーイベントショット公開
鈴木は「『鈴木愛理バースデーイベント2026第9回あいりまにあ会』めぐろパーシモンホール大ホールありがとうございました 楽しんでいただけましたか？」とつづり、イベント衣装のショットを公開。ミニ丈のボトムスにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚が際立っている。
また「32歳の鈴木愛理もよろしくお願いいたします」ともコメントを記している。
◆鈴木愛理の投稿が話題
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「座っててもわかるスタイルの良さ」「ビジュ最強すぎる」「推しが可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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