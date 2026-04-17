東海地方は、この土日(18日・19日)は、大体晴れるでしょう。特に、19日(日)は、夏日(最高気温25℃以上)が続出し、汗ばむ陽気となりそうです。また、花粉のピークは過ぎていますが、来週にかけて「非常に多い」飛散が続く所が多いでしょう。対策を続けてください。

今日17日(金)は過ごしやすい陽気

今日17日(金)、本州付近は高気圧に覆われ、東海地方は晴れている所が多くなっています。午後も、おおむね晴れますが、湿った空気や気圧の谷の影響で、雲の広がる所がありそうです。雨雲にまで発達することはないため、夜にかけて、雨の心配はないでしょう。

昨日16日は、名古屋で最高気温26.6℃を観測し、今年初めての夏日になりました。今日は17日(金)は、昨日16日ほどは上がらず、20℃前後の最高気温になりそうです。過ごしやすい陽気でしょう。

土日の天気 19日(日)は夏日続出で汗ばむ陽気に

明日18日(土)は、はじめ気圧の谷の影響を受けるでしょう。午前中は雲が多く、岐阜県山間部では一時的に雨の降る所がある見込みです。午後は、次第に高気圧に覆われて、晴れる所が多くなりそうです。最高気温は、名古屋と静岡で23℃、岐阜で22℃、津で20℃と、今日17日(金)より少し高いでしょう。



19日(日)は、本州付近は高気圧に覆われるため、一日を通して晴れる見込みです。朝から日差しが降り注ぎ、気温が上昇するでしょう。夏日となる所が多く、汗ばむ陽気となりそうです。朝晩と日中の気温差が大きいため、上着で調節するようになさってください。また、暑さに少しずつ体を慣らす暑熱順化を早めに進めていきましょう。

花粉ピーク過ぎるも「非常に多い」飛散続く

花粉はヒノキ花粉が中心で、飛散量は減ってきており、東海地方ではピークが過ぎた所が多くなっています。ただ、東海地方は、向こう1週間も、多くの所で「非常に多い」飛散が続きそうです。今後、花粉の飛散は、段々と終息に向かいますが、大型連休頃までは、花粉が飛ぶ所がある見込みです。対策を続けてください。

暑熱順化をするために日常生活でできること

暑熱順化には、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安とし

ては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内

の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりし

ないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日

程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に

は十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。

目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。