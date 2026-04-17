お笑いコンビ、相席スタートの山添寛（40）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。若槻千夏に招待された展示会で会った知り合いの通訳とのエピソードを語った。

山添は「若槻千夏さんが展示会をされるって言って、招待してくださった。展示されている商品と、『ハンバーガーとかも売店で出るから食べにおいで』って。そうしたら通訳の方もいらっしゃって、何度もご一緒させていただいて。一緒にハンバーガー食べることになった」と仕事で一緒になった通訳と食事したことを語った。

山添は「（番組で）パネラーに何人もいるんで、かけあいが早いじゃないですか。『あれとか大変じゃないですか？』って聞いたら、（通訳が）『今しゃべってる方はこういう方で、その人がこういう風に言いました。相手で聞いている人はこういう人でこの人がこういう事を言いました』って言って、話している人のパーソナルデータまで付け加えて言ってくれていた」と、通訳から聞いた普段の仕事の内容を語った。

山添は「『そこまでやってるんですか！』ってなって、『僕のときも通訳してくれてはったんですね』って言ったら、（通訳が）『そうですそうです。“彼は日本の嫌われもので…その嫌われ者が…”』。嫌われ者で覚えてくれてたんや。ハンバーガー食べながら『大変ですねぇ』って」と自身の紹介が“嫌われ者”だったことを自虐的に語り、スタジオを笑わせた。