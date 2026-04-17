Ｓｃｈｏｏ<264A.T>が反発している。この日、法人向けｅラーニングサービス「Ｓｃｈｏｏ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」において、多忙な人事担当者でも階層別の年間育成計画をスムーズに運用できる新パッケージ「プランニングパス」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「プランニングパス」は「Ｓｃｈｏｏ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」の動画受講、集合研修、確認テスト機能を最適な形で組み合わせた、階層別の年間育成計画パッケージ。累計４５００社１４０万人の受講データをもとに、新入社員から上級管理職まで６階層に対応した年間カリキュラムを用意することで、人事担当者は自社に合ったモデルを選ぶだけで、計画的な人材育成を始めることができるとしている。



出所：MINKABU PRESS