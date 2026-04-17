フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの木原龍一（33）が4月17日、Xを更新。ペアの三浦璃来（24）とともに現役引退を報告した。

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「ご報告」と投稿されたのは、文面のスクリーンショット2枚と三浦とのツーショット。木原はテキストで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンを持ちまして現役を引退することを決断しました」とつづり、「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」などとコメント。「長い間、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

【画像】三浦璃来と木原龍一のツーショット（画像は木原龍一 Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「えっ！マジで」「お疲れ様でした」「寂しいなぁ」「うおおおおーーん」「夢を希望をありがとうございました」といったコメントが寄せられ、フィギュアスケートの高橋成美（34）も「これからも全力応援します！！」とエールを送った。