３月に東京ドームで行われた野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド（東京プール）の日本戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は１７日、東京都西東京市の会社員の男（５１）と、新宿区の自営業の女（３３）をそれぞれチケット不正転売禁止法違反容疑で東京地検に書類送検した。

３月のＷＢＣ東京プールの観戦チケットを巡る不正転売事件の摘発は初めて。同庁は、男が日本戦やプロ野球の巨人戦などチケット６４枚（計約４３万円）を不正に転売して計約５１６万円を、女も４１枚（計約２６万円）を不正転売して計約１０２万円を違法に得たとみている。

発表によると、男は昨年３月１２日〜今年１月１７日、興行主の許可を得ず、ＷＢＣ東京プールの日本―台湾戦と昨年の米大リーグ・カブス―ドジャース戦を含む３試合のチケット６枚（計約１９万円）を仲介サイトに出品し、男女３人に約１５２万円で不正に転売した疑い。女は１月２４〜２５日、東京プールの日本―台湾、韓国、チェコ戦３試合のチケット６枚（計約１３万円）を同様に男女３人に約８３万円で転売した疑い。

ＷＢＣ東京プールは東京ドームで今年３月５〜１０日に計１０試合が行われた。日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾が参加し、日本はドジャースの大谷翔平選手らが出場した。

２人は個人名義や東京ドームの巨人戦シーズンシートの契約者名義でチケットを購入していたという。調べに、男は「借金返済のためにやった」、女は「大谷選手が出場する試合はプレミアム感があり、転売すれば高値で売れると思った」といずれも容疑を認めている。