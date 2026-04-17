【バブルボブル シュガーダンジョン ブースト】 8月20日 発売予定 価格： 通常版 5,280円（PS5はダウンロード版のみ） デラックスエディション 6,380円 スペシャルパック 8,910円（Nintendo Switch版のみ）

タイトーは、プレイステーション 5/Nintendo Switch用アクション「バブルボブル シュガーダンジョン ブースト」を8月20日に発売する。価格は通常版が5,280円（PS5はダウンロード版のみ）、デラックスエディションが6,380円、スペシャルパックが8,910円（Nintendo Switch版のみ）。4月17日より予約受付が開始されている。

本作は、今年で40周年を迎える「バブルボブル」シリーズの最新作。また、Steamにて現在発売中の「バブルボブル シュガーダンジョン」も同日に無償大型アップデートが実施され、「バブルボブル シュガーダンジョン ブースト」として遊ぶことができるようになる。

また、5月1日から5月3日まで東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」にて、本作の最速試遊会が実施されることも発表された。

公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」では、本作の主人公バブルンとプロデューサーによる「『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレターvol.6」を公開。追加されるゲーム内容やアップデートの詳細が紹介されている。

「バブルボブル シュガーダンジョン ブースト」について

【【『ブースト』にアップデート決定！】『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレター vol.6【English sub】】【ゲーム紹介】

――何度でも！冒険して！強くなる！シリーズ初のステップアップバブルボブル

泡はきドラゴンのバブルンが、足を踏み入れる度に変化するオカシなダンジョンを大冒険！

バブルアクションを駆使して、敵を倒したり、泡を足場にして移動したりしながら、お宝を集めよう！

集めたお宝でバブルンを強くし、新たなスキルを覚えて、ステージの奥深くへ進もう！

MAPを開拓しながら迷路のように繋がる部屋を探検する、巨大なお城のステージ「キャッスル」も登場！

1997年に発売された家庭用版「バブルシンフォニー」の移植作品を同時収録！

新要素が追加

PS5/Nintendo Switch版の発売と、Steamにて発売中の「バブルボブル シュガーダンジョン」から「バブルボブル シュガーダンジョン ブースト」への無償大型アップデート実施にあたり、ダンジョンに挑戦する期待感や満足感をこれまで以上にアップさせるための新要素が追加される。また、各種バランス調整も実施される。

ボブルンが導くボーナスゲートで楽しさアップ

主人公バブルンの双子の弟、ボブルンが登場し、バブルンの冒険をサポート。ダンジョン内のボブルンゲートをくぐると、3つの嬉しいボーナスゲートから好きな行き先を選べる。

選べる行き先は、宝箱やアイテムがたくさん入手できるステージや、一気に敵を倒してコンボが稼げるステージ、階層を一気に飛ばせるスキップゲートの3つ。

その時の自分にピッタリのボーナスを楽しく選びながら冒険しよう

ドロップアイテム大幅アップ

無敵になれるアイテムなどドロップアイテムの種類や出現率が大幅アップ。その他冒険に役立つ強力なアイテムが追加される。

その他詳細な各種バランス調整については公式サイトで確認できる。

通常版/スペシャルパックの予約開始

Nintendo Switch用ソフトはパッケージ版として、通常版とスペシャルパックが登場。スペシャルパックは、Steam版で販売中のデジタルデラックスエディションに付属するデジタルサウンドトラック＆アートブックをパッケージ版向けにした上で、デジタル版にはない要素も追加した商品。ゲームソフトと、サウンドトラックCD、アートブックがセットになっており、Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten]限定で販売される。

また、Amazon/Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREで予約すると、ショップ限定特典としてオリジナルステッカーが付属する。

※限定特典は数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。

スペシャルパック同梱内容

・「バブルボブル シュガーダンジョン ブースト」Nintendo Switchパッケージ版

・オリジナルサウンドトラック

本作のゲームミュージック全25曲を収録

・アートブック（B5判・全60ページフルカラー）

キャラクターの設定資料やコンセプトアートなど、開発時の貴重なビジュアル資料を収録。さらに、「ブースト」の追加設定資料やキャラクター紹介など、デジタル版にはないスペシャルパック限定のページも掲載。

□製品情報ページ

「EVO Japan」にて最速試遊会実施

5月1日から5月3日までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される「EVO Japan 2026」にブース出展し、本作のダンジョンステージをいち早く体験できる最速試遊会が開催される。試遊すると、ゲーム内に登場するバブルンクッキーのアクリルキーホルダーがもらえる。

【開催概要】

会期：5月1日（金）～5月3日（日）

実施時間：5月1日（金）、2日（土）9時～17時 / 5月3日（日）9時30分～14時

会場：東京ビッグサイト 東館1・2・3ホール

※アクリルキーホルダーは無くなり次第終了となります。

※イベントの入場方法や入場料、詳細は「EVO Japan 2026」公式サイトにてご確認下さい。

□「EVO Japan 2026」公式サイト

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