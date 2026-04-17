◆米女子ゴルフツアー ＪＭイーグルＬＡ選手権 第１日（１６日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、岩井千怜（ホンダ）がボギーなしの１イーグル、７バーディーで９アンダー６３をマークして単独首位発進した。２打差の２位に金世煐（韓国）ら３人が並んだ。

岩井千は「最初からすごく落ち着いていて、バーディーを狙わなくてもチャンスについた。パットのイメージも感触も全ていい感じ。ドライバーショットも毎ホールイメージに近い球が打てた」と会心のラウンドを振り返った。昨年５月以来の米ツアー２勝目を目指す。

６７の１４位に山下美夢有（花王）、勝みなみ（明治安田）、馬場咲希（サントリー）がつけた。

古江彩佳（富士通）と吉田優利（エプソン）、笹生優花（アース製薬）が６９で４０位。岩井明愛（ホンダ）は７０の５９位、西村優菜（スターツ）は７１の７６位で、桜井心那（王子ホールディングス）は７２の８８位となった。

渋野日向子（サントリー）は７３で１０７位、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は７４で１２８位と出遅れた。