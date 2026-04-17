◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、美浦トレセン

出走馬唯一の重賞２勝馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は坂路を６４秒７―１５秒２で調整。脚取りは軽快で、状態の良さがヒシヒシと伝わってくる。手塚久調教師も「いい感じで、申し分ないね。体も前回と同じくらいで出せるよ」と自信をのぞかせた。

今回は初の２０００メートルへの距離延長になるが「みんなもたないって言うけど、距離はもつよ」とトレーナーはどこ吹く風。外目の７枠１５番にも「今回まで先入れだし、偶数奇数は関係ない。馬込みで包まれた経験がないけど、この枠ならその心配がないしね」とプラスに捉えているようだ。

もともとデビュー前から期待が大きかった馬。クラシック１冠目だけでなく、その先へ向けてもここは結果がほしいところ。「ダービーが楽しみになるような内容だといいね。津村（明秀）に運があれば勝つと思う（笑）。それくらいの力はあるよ」とおどけながらも意気込んだ。