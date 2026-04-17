クリスタル・パレスMF鎌田大地はフィオレンティーナ戦でフル出場

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは、現地時間4月16日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第2戦で、イタリア・セリエAのフィオレンティーナと対戦。

1-2で敗れたものの2戦合計4-2で準決勝進出を決めた。

日本代表MF鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、前半17分の先制ゴールで2試合合計スコアを4-0として大きく優位に立った。鎌田も後半立ち上がりにゴールを狙うも、相手GKダビド・デ・ヘアに阻まれ、海外メディア「Belfast Telegraph」は「ピエトロ・コムッツォの股下を抜けたシュートはデ・ヘアの素早い反応で防がれた」と言及。クリスタル・パレスは2失点したものの、2試合合計では2点差をキープしての準決勝進出を決めている。

衛星放送「スカイ・スポーツ」の採点で鎌田は「6点」と平均的な評価を受けている。クリスタル・パレスは準決勝でウクライナのシャフタール・ドネツクと対戦するが、ロシアによる侵攻の影響で初戦のアウェーゲームはポーランドで開催され、第2戦がホームゲームになる。

スカイ・スポーツでは、クラブ史上初の欧州タイトル獲得に向けたクリスタル・パレスについて「史上最も成功した時期を締めくくるべく優勝を目指している」とされている。ドイツ1部ブンデスリーガのフランクフルト時代からとなるオリバー・グラスナー監督と鎌田のタッグは、その中で主人公級の存在感を放っている。（FOOTBALL ZONE編集部）