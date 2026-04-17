【RIZIN】5・10神戸大会のABEMA PPV販売開始 ライト級王座戦＆皇治の1年ぶり復帰戦も
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう17日より発売開始した。本大会は、ベルトをかけたライト級タイトルマッチをはじめ、国内外の実力派ファイターによる注目カードが多数ラインナップする。
【インタビュー動画】榊原CEO、朝倉未来の復帰戦＆BreakingDownとの今後を説明
最注目のカードは、昨年大みそか大会でホベルト・サトシ・ソウザを1ラウンドでKOした王者イルホム・ノジモフの初防衛戦。迎えるチャレンジャーは3月の有明大会で桜庭大世を圧倒したストライカーのルイス・グスタボ。王者が防衛ロードを歩むのか、わずか4か月であらたな王者が誕生するのか。
そのほか、太田忍vs.金太郎、高木凌vs.リー・カイウェン、松嶋こよみvs.ライアン・カファロ、ケイト・ロータスvs.ケイティ・ペレス、ジョリーvs.児玉兼慎、飴山聖也vs.平本丈など、国際戦や生き残りをかけた日本人対決がそろった。
また、対戦相手は決まっていないが皇治の参戦も決定。約1年ぶりとなるRIZINのリングで、“俺たちのスーパースター”はどんな戦いを見せるのか。
視聴チケットは、前売りが5月9日午後11時59分まで5500円、当日が5月10日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は5月11日午前0時から5月15日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、大会当日の写真を使用した「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。
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最注目のカードは、昨年大みそか大会でホベルト・サトシ・ソウザを1ラウンドでKOした王者イルホム・ノジモフの初防衛戦。迎えるチャレンジャーは3月の有明大会で桜庭大世を圧倒したストライカーのルイス・グスタボ。王者が防衛ロードを歩むのか、わずか4か月であらたな王者が誕生するのか。
また、対戦相手は決まっていないが皇治の参戦も決定。約1年ぶりとなるRIZINのリングで、“俺たちのスーパースター”はどんな戦いを見せるのか。
視聴チケットは、前売りが5月9日午後11時59分まで5500円、当日が5月10日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は5月11日午前0時から5月15日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、大会当日の写真を使用した「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。