オズワルドの伊藤俊介が１６日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、テレ東の番組で伊集院光に激怒されたときのことを振り返った。

この日は出演者が立ち話で話を繫ぐ「立ちトーーク」。そこで伊藤が、フジの日曜朝の番組で谷原章介と初共演するため、距離感に悩んでいる…という話題に。そこから伊藤と先輩の距離感という話になり、アンガールズの田中卓志がテレ東のプロ野球順位予想番組での伊藤の様子を暴露した。

田中はベイスターズファンの伊藤が、投手のローテーションを予想するコーナーで「ボケちゃって」「そこで伊集院光さんにガチギレされた」といい、スタジオは「珍しい」と驚きの声。

田中は「藤浪という投手を（伊藤は）先発ローテに入れちゃったら、伊集院さんが『藤浪はローテーション厳しいんじゃないか』って。そしたら伊藤が『お前に藤浪の何がわかんだよ！』って言っちゃった」と暴露。

ちなみに伊集院はこの伊藤の暴言に対し「じゃあお前は野球の何がわかるんだよ！」とキレ返している。

田中は昨年の番組で伊藤とやり合い「伊藤はいける口じゃん」と認めており、「オレはいい」と自分にキレるのはいいが「伊集院さんはダメ」と注意。伊藤は「本当に信じられないぐらい怖かった。マジで」とその収録のことを振り返りシュン。スタジオでは「伊集院さんが言うって…」「怒ったの見たことない」など驚きの声が上がっていた。