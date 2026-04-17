犬の『あくびが増える』危険な病気５選

最近、愛犬のあくびが増えてきたな……と思うことはありませんか。もしかすると、それは単なる眠気ではなく、病気のサインかもしれません。ここでは、犬のあくびが増えたときに考えられる病気をまとめました。

1.低血糖症

子犬に見られることのある『低血糖症』は、血糖値が下がりすぎて脳のエネルギーや酸素が不足してしまうため、あくびが増えることがあります。

低血糖症を発症すると、ふらつきや痙攣、元気や食欲がなくなるといった症状も現れるようになり、最悪の場合、死に至るケースもあるので早急な受診が必要です。

2.貧血

あくびが増えたとき、それは酸素が体全体にうまく行き渡らず、貧血状態を引き起こしていることも考えられます。

貧血になると、酸素を取り込もうと自然にあくびの回数が増えたり、無気力状態になりぐったり横になる時間が増えたりすることも多いです。

3.心臓病

心臓病の危険も疑われます。元々、心臓がポンプのような役割を果たし、体全体へ血液と一緒に酸素を送り込んでいます。酸素不足に陥りあくびが増えている場合は、心臓の働きが鈍っていたり、何らかの異常が生じている可能性があるのです。

動いていないのに呼吸が乱れるような様子が見られたり、疲れやすい、歯茎が白くなるといった症状が現れたら注意してください。

4.てんかん

てんかんは、一般的に原因がわからないケースが多く存在しますが、場合によっては脳腫瘍などの病気が原因で併発していることもあります。そんなてんかんを発症していると、症状の1つとして、あくびが増える犬も少なくありません。

他にも、手足をバタバタと動かす痙攣発作を引き起こしたり、よだれがたくさん出たり、全身が突っ張り硬直するような様子を見せたりすることがあります。

5.歯周病

歯周病を患っていると、口の中に不快感や痛みを感じるため、あくびをするように口を大きく開けたり、くちゃくちゃと動かすことが増えます。

歯周病は口腔内だけにとどまらず、体全体の疾患につながる危険がある病気です。したがって、歯周病の疑いがある場合は、口腔に強い獣医師が在籍している動物病院で診てもらいましょう。

今すぐに病院へ連れて行くべき症状

犬のあくびが増えたとき、病気か否か見極めるには、どのような症状を基準にすべきなのでしょうか。以下の症状が現れている場合は、病気のサインである可能性が高いので、速やかに動物病院を受診しましょう。

舌が紫に変色している 元気や食欲がない 嘔吐や下痢の症状がみられる ふらついている 顎がガクガク震えている

中には緊急性の高い症状も見られるので、近くに動物病院があるならば速やかに連れていき、少し離れている場合は、動物病院に電話で現在の症状を伝え、診察が必要かどうか、またどのように対処すべきかをアドバイスしてもらいましょう。

まとめ

犬のあくびが増えたとき、「眠いのかな？」と思いがちですが、症状によっては危険な病気が隠れていることもあります。愛犬のちょっとした変化を見逃さず、動物病院で診てもらうことで、病気の早期発見につながりやすくなるでしょう。心当たりのある方は、一度かかりつけの動物病院に相談してみてください。

(獣医師監修：葛野宗)