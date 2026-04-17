安達優季容疑者「衝動的に首を絞めて殺してしまった」逮捕前に供述　車のドラレコのデータ一部消去　【京都小学生行方不明】

京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件で、逮捕前の任意の調べに対して父親が「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たにわかった。

南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日の間に息子の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いがもたれている。

これまでの調べに対し、安達容疑者は結希さんの遺体を遺棄したことに加え、結希さんを殺害したことも認めているという。

しかし捜査関係者によると、逮捕前の任意の調べに対して「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たにわかった。

警察は司法解剖の結果、結希さんの死因については「不詳」とし「遺体に刺し傷や切り傷はない」と説明をしている。

また警察が安達容疑者が運転していた車のドライブレコーダーを調べたところ、データの一部が消されていたこともわかった。

警察は安達容疑者の供述の裏付けを進めるとともに、犯行に至った詳しい経緯を調べている。